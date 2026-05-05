"Tras prohibir lo privado, ahora es la única solución": Calzadilla critica al régimen tras apertura de residencias en dólares

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La activista y opositora cubana Amelia Calzadilla publicó un encendido texto en Facebook denunciando la contradicción del régimen al permitir la apertura de la primera residencia privada de ancianos en Cuba, con un costo mínimo de 1,080 dólares mensuales, después de décadas prohibiendo la propiedad privada y criminalizando la acumulación de riqueza.

«Acabo de leer con indignación, pero confieso que no con asombro, acerca de la apertura de residencias para adultos de la tercera edad que operarán de forma privada y con pagos en dólares», escribió Calzadilla, quien se exilió en Madrid en noviembre de 2023 tras presiones del régimen.

La instalación en cuestión es la Residencia Senior de TaTamanía, ubicada en El Vedado, La Habana, primer hogar de ancianos privado permanente de Cuba, operado por la mipyme fundada en Guantánamo en 2023 por la médico pediatra Yadira Álvarez y su esposo, el ingeniero informático Rolando Pérez.

Calzadilla señaló la brutalidad de la brecha económica que expone esta apertura: un médico cubano gana entre 6,500 y 17,000 pesos mensuales, equivalentes a entre 12 y 31.50 dólares según el mercado cambiario registrado por elTOQUE, mientras que las pensiones de los jubilados cubanos no superan los 4,000 pesos —menos de diez dólares al cambio informal—.

«¿Quién puede pagar en Cuba» esa cifra, se preguntó la activista, respondiendo ella misma que solo quienes tienen familiares en el exterior capaces de costear el servicio mediante remesas.

El núcleo de su crítica apunta a la hipocresía ideológica del Partido Comunista: «El mismo partido que prohibió la propiedad privada, cuya única lucha era la supresión del capital privado... hoy con una Cuba más pobre que en 1959, sin pudor alguno se desentiende del vulnerable y presenta la alternativa privada como única solución viable a su incompetencia; eso sí, sin renunciar al poder».

La apertura de TaTamanía fue posible gracias al Acuerdo 10249/2025 del Consejo de Ministros, publicado el 26 de febrero, que por primera vez en décadas autorizó al sector privado a gestionar residencias de ancianos en Cuba. Una resolución complementaria entra en vigor el 21 de mayo.

El propio texto del acuerdo reconoció que, «a partir del acelerado proceso de envejecimiento de la población cubana», se requiere «autorizar la prestación de tales servicios por actores económicos no estatales», una admisión implícita del fracaso del modelo estatal.

Ese envejecimiento es crítico: el 25,7% de la población cubana supera los 60 años, lo que convierte a la Isla en el país más envejecido de América Latina, mientras la emigración masiva de jóvenes agrava la escasez de cuidadores.

Calzadilla, quien fundó el Partido Liberal Ortodoxo Cubano (PLOC) hace unos días desde Madrid, ha ganado visibilidad creciente en el exilio precisamente por señalar estas contradicciones con lenguaje directo.

La activista resumió el ciclo completo del fracaso revolucionario con una pregunta que no admite respuesta cómoda: «Quitar la propiedad privada con la promesa de administrar y distribuir mejor las riquezas; tornar vulnerable y dependiente al ciudadano para comprar su lealtad política; demostrar que eres un incompetente tras más de 60 años de no haber salvado al pobre y haber empobrecido al rico; y ahora finalmente decir a todo volumen y contra todo dogma impartido que sólo el capitalismo es competente y funcional, pero que tras haberte apoderado de la nación no piensas soltar el poder. ¿En serio?»