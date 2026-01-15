EE. UU. presiona a México para realizar operaciones conjuntas contra laboratorios de fentanilo

Claudia Sheinbaum y Donald Trump en Washington, diciembre de 2025 (Imagen de Referencia)

Estados Unidos está intensificando la presión sobre México para que permita la participación de fuerzas militares estadounidenses en operaciones conjuntas destinadas a desmantelar laboratorios de fentanilo en territorio mexicano.

Según reveló The New York Times, citando a varios funcionarios del gobierno, la propuesta, planteada inicialmente el año pasado y retomada tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, contempla que soldados de Operaciones Especiales o agentes de la CIA acompañen a unidades del Ejército mexicano en redadas contra los cárteles que producen y trafican fentanilo hacia Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario neoyorquino, el plan supondría una expansión significativa del papel de Washington en operaciones antidroga dentro de México, lo que ha provocado el rechazo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha insistido en mantener la soberanía nacional frente a cualquier intervención extranjera.

“Siempre decimos que no es necesario”, declaró Sheinbaum tras conversar por teléfono con el presidente Donald Trump.

“Él fue receptivo, escuchó y quedamos en seguir trabajando juntos”, añadió, en tono diplomático, pero reafirmando su negativa a permitir tropas extranjeras en suelo mexicano.

Funcionarios estadounidenses dijeron al Times que Washington pretende que las fuerzas de su país participen en las redadas junto al Ejército mexicano, dirigiendo misiones e intervenciones puntuales con el fin de desmantelar laboratorios clandestinos y capturar cabecillas.

El Departamento de Defensa aseguró en un comunicado que está “preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe en cualquier momento y lugar”.

Según The New York Times, la Casa Blanca no ha comentado oficialmente sobre la propuesta, pero Trump señaló en una entrevista con Fox News que “ya se ha frenado el 97 por ciento de las drogas que entran por mar” y que ahora su objetivo es “atacar por tierra a los cárteles de México”.

En respuesta, las autoridades mexicanas ofrecieron como alternativa aumentar el intercambio de inteligencia y permitir una mayor participación de asesores estadounidenses en los centros de mando, sin desplegar tropas armadas en territorio nacional.

Durante la administración anterior, la CIA realizó vuelos no tripulados sobre México para identificar posibles laboratorios de fentanilo, una operación que se ha ampliado desde que Trump asumió el cargo.

Los drones rastrean tanto la producción como el transporte de los precursores químicos que llegan a los puertos mexicanos.

El fentanilo es responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos y ha sido calificado por la Casa Blanca como un problema de seguridad nacional.

El año pasado, el Gobierno lo designó como “arma de destrucción masiva” y catalogó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

La insistencia de Washington en realizar operaciones conjuntas ha generado tensiones diplomáticas, especialmente por la historia de invasiones y conflictos entre ambos países.

México ha permitido la presencia de agentes de la DEA y asesores estadounidenses, pero su participación en acciones de campo está estrictamente prohibida.

Sheinbaum enfrenta un equilibrio político delicado: si accede a la propuesta de Trump, podría ser acusada de ceder soberanía; si la rechaza frontalmente, arriesga deteriorar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“Tenemos fuerzas especiales altamente capacitadas. Lo que necesitamos es información, no soldados extranjeros”, afirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al Times.

El impulso de Washington llega tras el éxito de la operación que llevó a la captura de Maduro en Venezuela, una acción que ha envalentonado a Trump y su equipo de seguridad nacional.

Fuentes citadas por el diario señalan que el presidente considera a México la “siguiente prioridad” en su estrategia contra el narcotráfico.