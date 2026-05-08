Expertos ven enfriamiento entre Cuba y Venezuela: «Es difícil saber en qué punto está la relación»

Miguel Díaz-Canel con Delcy Rodríguez en el Palacio de la Revolución en abril de 2022 (Imagen de Referencia).

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La captura del venezolano Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Cuba y Venezuela, dos países que pasaron de ser estrechos aliados políticos y económicos a mantener una distancia plagada de silencios e incógnitas, según expertos consultados por la agencia EFE.

«Es difícil saber el punto exacto en el que se encuentra la relación bilateral», reconoce Pável Alemán, investigador y profesor de la Universidad de La Habana y uno de los principales especialistas cubanos en la materia.

A su juicio, esta relación de alto nivel corre ahora el riesgo de un enfriamiento paulatino con los cambios que está introduciendo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Alemán señala que «el nuevo gobierno venezolano va paulatinamente dejando sin efecto un grupo de misiones sociales que se habían aprobado desde mucho antes», además de acatar la petición de Washington de no exportar más petróleo a Cuba.

Cuba dejó de recibir crudo venezolano desde el 9 de enero de 2026, agravando una crisis energética ya severa en la isla, que dependía de Venezuela como su principal suministrador.

«Esto tiene un impacto negativo en la sociedad cubana y, lógicamente, en las relaciones» bilaterales, aduce el investigador.

Por su parte, el catedrático de la Universidad de Puerto Rico Efraín Vázquez Vera es aún más categórico: «Las relaciones entre Venezuela y Cuba están totalmente paralizadas».

Este experto en relaciones internacionales considera que Venezuela no es actualmente un factor en la política cubana y que la captura de Maduro funciona como advertencia para La Habana: «una amenaza o posibilidad latente de qué podría ocurrir en Cuba».

En los últimos cuatro meses, las menciones cruzadas y las muestras de apoyo han sido mínimas, cuando antes eran muy habituales, y los contactos personales se han reducido de forma marcada.

El elemento más doloroso para el régimen cubano fue la muerte de 32 militares de las FAR y el MININT que formaban el anillo de seguridad personal de Maduro durante la operación.

«Fue la primera vez en décadas que cubanos caían en un conflicto en el suelo de otro país», resalta Alemán.

Vázquez Vera cree entrever «un poco de resentimiento de parte de los cubanos» porque hay quien en la isla considera que la operación contó con apoyo interno venezolano, sacrificando así a esos militares. Oficialmente, el régimen cubano no ha formulado crítica alguna al respecto.

Alemán apunta que Maduro sentía simpatía personal por Cuba —estudió en un centro vinculado al Partido Comunista en La Habana entre 1986 y 1987—, pero advierte que el gobierno venezolano siempre estuvo compuesto por «un grupo bastante heterogéneo, donde hay personas que nunca simpatizaron con Cuba».

Entre interrogantes queda también la coordinación política bilateral que llegó a tener vocación continental, con instituciones como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y el mecanismo económico Petrocaribe, a través del cual Venezuela transfirió más de 63,800 millones de dólares a Cuba entre 2000 y 2025.

EFE contactó a la Cancillería cubana y a la embajada de Venezuela en La Habana sobre el estado de las relaciones bilaterales y no recibió respuesta de ninguna de las partes.

Sobre la posibilidad de que Washington replique en Cuba una operación similar a la ejecutada en Venezuela, Alemán se muestra escéptico y advierte que el nacionalismo cubano, con el antiimperialismo como seña de identidad, actuaría como freno: «Aquí no les va a ser fácil encontrar a alguien con el que intenten negociar a espaldas de la sociedad cubana y lanzar un proyecto de sustitución de gobierno».