Ni los precios ni la censura detienen a los cubanos: Instagram se dispara en uso dentro de la isla

Ni los altos precios del Internet móvil ni la censura del régimen logran frenar el crecimiento del uso de Instagram en Cuba, donde cada vez más usuarios recurren a la red social para informar, emprender o simplemente mantenerse conectados con el mundo.

Según un informe publicado por IPS Cuba, basado en datos de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), el tráfico digital en la isla continúa en aumento a pesar del “tarifazo” aplicado por la estatal, lo que confirma un cambio en el patrón de consumo de los cubanos.

Instagram, que en 2020 ocupaba el quinto lugar entre las plataformas más usadas en el país, ha pasado a ser la segunda red social con mayor presencia en Cuba hasta marzo de 2025, superada solo por Facebook.

De acuerdo con el sitio especializado StatCounter Global Stats, la aplicación representa hoy el 3,25 % del total de cuentas activas en la isla, a pesar de ser una de las apps que más datos consume —unos 69 megabytes por sesión—, recalcó la agencia de prensa.

El auge de Instagram responde, en parte, al crecimiento de los nuevos actores de la economía cubana, que la utilizan como herramienta para promocionar negocios privados, servicios y emprendimientos.

En un país donde la publicidad convencional está restringida, esta plataforma se ha convertido en el escaparate ideal para marcas emergentes, artistas y pequeños comerciantes.

Además, los influencers e “instagramers” cubanos están ganando terreno y visibilidad, tanto dentro como fuera del país.

Figuras como Imaray Ulloa, con más de 5 millones de seguidores, Pollito Tropical, Sandra Cires Art, Leoni Torres y Carnota destacan entre los perfiles más populares vinculados a la comunidad cubana.

Su éxito, muchas veces desde el exilio, demuestra que la audiencia dentro de la isla sigue conectada y ávida de contenido propio, apuntó IPS Cuba.

Los temas más consumidos por los usuarios cubanos en Instagram incluyen humor, cocina, moda, fitness, conciencia social y estilo de vida, lo que refleja la necesidad de entretenimiento, evasión e identidad en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país.

Aunque la falta de infraestructura tecnológica, los apagones y las tarifas elevadas siguen limitando el acceso masivo, los cubanos continúan encontrando maneras de mantenerse online.

Algunos se apoyan en redes privadas (VPN) para evadir restricciones o mejorar la conexión; otros recurren a puntos Wi-Fi o a compartir datos entre amigos y familiares.

La red creada en 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger es hoy una ventana al exterior y, al mismo tiempo, un espacio de expresión que el régimen intenta controlar.

A pesar de los bloqueos temporales y la vigilancia digital, Instagram se ha convertido en un espacio de libertad relativa, donde se debaten temas sociales, se exponen injusticias y se promueven causas ciudadanas.

El fenómeno ocurre en un contexto donde Etecsa encarece los paquetes de datos, restringe las tarifas y continúa con un monopolio estatal que limita la competencia.

Sin embargo, la realidad es que los cubanos, a golpe de ingenio, siguen abriendo cuentas, generando contenido y haciendo comunidad, demostrando que ni la censura ni los precios logran desconectarlos.