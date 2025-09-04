La tiktoker cubana @_enifita_, conocida por mostrar su vida diaria en La Habana y desafiar estereotipos sobre la realidad de la isla, volvió a generar conversación tras compartir un video sobre sus vacaciones en Varadero, donde denunció la mala experiencia que vivió en el hotel Roc Arenas Doradas, pese a haber pagado alrededor de 450 dólares por la estancia.

En el video, que muestra imágenes de la playa, el hotel y la habitación donde se hospedó con su familia, la joven relató que pasó cuatro noches y cinco días en el alojamiento, motivada por el deseo de desconectarse y descansar. “Lo mejor del hotel fue la playa. Varadero nunca me decepciona, es para mí uno de los lugares más bellos de nuestra isla”, comentó.

También valoró positivamente el entorno natural del hotel y el trato del personal. “Las áreas verdes estaban bien cuidadas y el personal fue extremadamente amable, a pesar de tener que lidiar con cosas que no estaban en sus manos”, explicó. Aun así, dejó claro que no volvería a hospedarse allí.

La principal crítica se centró en la comida. “Me dio tanta pena filmar la mesa buffet que no lo hice, pero era bochornoso. Literal, me quedé sin comer varias veces porque no me gustaba nada de lo que ponían”, denunció. Afirmó que la oferta era escasa y de mala calidad, y que en los restaurantes especializados servían porciones pequeñas y no permitían repetir.

La influencer también se quejó de que en las noches era imposible estar fuera de la habitación por la cantidad de mosquitos, lo que limitó su experiencia. “Yo la pasé bien porque no permití que nada externo arruinara el momento, pero no recomiendo este hotel para nada. Ese hotel no es una opción”, sentenció.

El video provocó reacciones diversas en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron su experiencia, asegurando haber vivido situaciones similares en el mismo hotel o en otros de la isla. “Confirmo todo lo que dices… la comida pésima”, comentó una usuaria. Otros, en cambio, defendieron el hotel o expresaron sorpresa por el precio pagado.

Lo más leído hoy:

@_enifita_ ya había sido tema de conversación semanas antes, tras publicar un vlog donde mostraba su casa en La Habana y respondía a quienes dudaban que realmente viviera en Cuba. En ese contenido, defendió que su calidad de vida no se debe a remesas, sino a su emprendimiento y esfuerzo personal. Ahora, con este nuevo video, vuelve a estar en el centro del debate sobre el turismo, el costo de los servicios y las experiencias reales dentro de la isla.

Preguntas frecuentes sobre la experiencia en hoteles de Varadero y la situación turística en Cuba