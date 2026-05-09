¿Hay riesgo de hantavirus en Florida? Estos son los roedores vinculados al virus

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El hantavirus está presente en Florida, aunque el riesgo para la población general es bajo.

El principal roedor portador en el estado es la rata algodonera hispida (Sigmodon hispidus), que carga una cepa nativa llamada virus Black Creek Canal, según confirma el Departamento de Salud de Florida.

El interés por el tema se disparó tras el brote activo en el crucero MV Hondius, que ha dejado tres muertos y al menos seis casos confirmados, todos de la cepa virus Andes, según la Organización Mundial de la Salud.

No todos los roedores representan el mismo peligro

En Florida conviven varias especies de roedores, pero no todas transmiten el virus con igual probabilidad.

El ratón doméstico (Mus musculus), el más frecuente en hogares y edificios, no suele portar hantavirus.

El ratón ciervo (Peromyscus maniculatus), principal vector en el oeste de Estados Unidos, tampoco es común en el estado.

La rata algodonera hispida es la especie de mayor preocupación: vive en campos, vegetación densa, áticos y cobertizos, y ha sido identificada como portadora del virus Black Creek Canal.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) registran solo tres casos humanos de hantavirus en Florida entre 1993 y 2023, incluyendo uno en el condado de Dade en 1993.

¿Cómo se contagia y qué síntomas produce?

El virus se transmite principalmente por inhalación de aerosoles de orina, heces o saliva de roedores infectados, sobre todo al limpiar espacios cerrados con poca ventilación.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, fatiga, dolores musculares en muslos, espalda y caderas, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

En casos graves, la enfermedad evoluciona al síndrome pulmonar por hantavirus, una afección respiratoria severa con una tasa de mortalidad del 38% entre quienes desarrollan síntomas respiratorios, según los CDC.

No existe tratamiento específico: los pacientes reciben cuidados de soporte, incluyendo ventilación mecánica en los casos más críticos.

El brote del crucero MV Hondius

El renovado interés por el hantavirus en Florida y en todo el país se debe al brote registrado a bordo del MV Hondius, crucero de bandera holandesa operado por Oceanwide Expeditions, que zarpó de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril de 2026.

Las tres personas fallecidas son una pareja holandesa y una mujer alemana.

A bordo viajaban aproximadamente 90 pasajeros y 60 tripulantes de 23 países, entre ellos 17 estadounidenses, quienes serán evacuados a la Base Aérea Offutt en Omaha, Nebraska, y trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska.

Cinco estados -eorgia, Texas, Virginia, Arizona y California- monitorean a pasajeros que desembarcaron antes de los primeros diagnósticos durante 42 días, el período máximo de incubación del virus Andes.

El barco llegará este domingo a Tenerife, en las Islas Canarias, sin atracar, para evacuar a los pasajeros en lanchas.

La cepa Andes es la única variante de hantavirus con capacidad limitada de transmisión entre personas, lo que explica la propagación dentro del crucero.

Las autoridades sanitarias internacionales han descartado que el brote derive en una epidemia.

La OMS fue categórica al respecto: «Esto no es coronavirus, es un virus muy diferente. Esta no es la misma situación en la que estábamos hace seis años».

Para quienes residen en Florida, las autoridades recomiendan no manipular roedores, ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos, usar guantes y mascarilla con filtro HEPA, y contactar a profesionales para el control de plagas si se detecta actividad de ratas en el hogar.