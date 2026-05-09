"Quiero ser honesta": Cubana cuenta su experiencia en hotel de Varadero

La creadora de contenido cubana Yaniris Díaz (@yanirenacer) publicó una reseña honesta de su estancia en el hotel Meliá Varadero, donde equilibró elogios a las playas y las habitaciones con una crítica directa al buffet, desatando un debate en los comentarios.

El video es la continuación de otro que Yaniris publicó días antes, en el que describía el shock de volver a Cuba después de una década de ausencia y documentaba la «decadencia total» que encontró en La Habana y Varadero.

En su reseña, Yaniris explica que fue un viaje de última hora: gestionó la reserva por una agencia y los pasajes por otra, recibió toda la documentación vía WhatsApp y tuvo que volar por La Habana porque no había vuelos directos a Varadero.

Sobre el hotel, sus palabras son claras: «Las habitaciones están muy bonitas, se ven remodeladas y la piscina, como pueden ver también. Pero estás en Cuba y como tal, se notan las carencias».

Las playas reciben el mayor elogio: «Nuestras playas no tienen competencia. Poder caminar esas arenas finas y bañarse en esas aguas son los verdaderos placeres de la vida».

También destaca la atención del personal, señalando que «los trabajadores no saben dónde ponerte ni cómo atenderte» —en sentido positivo, aludiendo a la amabilidad y disposición del equipo del hotel.

Sin embargo, el punto débil es el buffet, la carencia de comida rica y variada.

«Durante cuatro días hubo muy poca variedad de alimentos y ofertaban prácticamente lo mismo. A mí particularmente no me choca demasiado esto, pero sí es una pregunta que se repite en los otros videos. Así que tengo que ser completamente honesta con ustedes».

Las quejas sobre el buffet deficiente en hoteles de Varadero no son nuevas. Varios creadores de contenido cubanos y extranjeros las documentan desde al menos 2023, y la tendencia se ha agravado con la crisis económica y alimentaria que atraviesa la isla.

Los comentarios al video reflejan esa tensión. Algunos usuarios compartieron experiencias negativas similares o peores.

«¿No saben dónde ponerte? Suerte la tuya. Mi experiencia siempre ha sido traumática. El mal trato empieza en el front desk», escribió uno. Otro apuntó: «Muy lindo todo, pero no hay agua ni comida. Mucho mosquito e insectos y hasta horas de apagón».

El humor negro también apareció: «En todos los hoteles te ponen varias carnes que quieres: filete de megalodón, lonjas de tiranosaurio y picadillo de oso polar».

Otros usuarios cuestionaron directamente la pertinencia del video: «Este tipo de video indirectamente es un intento de limpieza de imagen a la dictadura. Hay una gran diferencia entre mostrar los momentos que disfrutas con tu familia y una reseña a un hotel en Varadero».

Otro fue más escueto: «Sigan dándole dinero a la dictadura», en referencia a que son hoteles gestionados por el régimen, especialmente muchos de ellos bajo control de GAESA.

La reciente estancia de cubanas hospedadas en hoteles de la isla ha generado un debate recurrente en redes sociales sobre qué significa documentar el turismo en Cuba en medio de la crisis.

El turismo cubano está en caída libre. En 2025 llegaron apenas 1,8 millones de visitantes internacionales, un 62% menos que el récord histórico de 4,7 millones registrado en 2018, y en el primer trimestre de 2026 la caída fue del 48% respecto al mismo período del año anterior.