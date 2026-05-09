Cubanos lamentan abandono de pre en el campo: «Un desastre total»

Una cubana identificada como Tania Peña Osorio publicó en Facebook videos de las instalaciones de su antigua escuela preuniversitaria en el campo, la «Escuela 14 de Junio», desatando una ola de nostalgia e indignación entre miles de personas que también pasaron por centros similares.

El video más viral de Tania Peña acumuló más de 84,000 reproducciones y 201 comentarios en Facebook, donde la autora recorre pasillos, el área de lavado y las duchas del albergue de niñas, donde todo está destruido.

«Buenos días mis amores, aquí les enseño nuestra querida 14 de junio. ¿Cuántos no han pasado por aquí? Aquí también estoy cumpliendo una petición de una profesora mía de biología que me escribió y me dijo que viniera», relata Tania al inicio del recorrido.

En un segundo video del albergue de séptimo grado, la autora recuerda una de las penurias más comunes: la falta de agua.

«Aquí están las duchas, siempre recordando que cuando no había agua, caballero, íbamos para dónde. Para la presa, a darnos nuestro buen bañito. Ahí resolvíamos en el día. Al otro día había que ver cuando no llegaba la pipa o cuando no ponía», describe con una mezcla de humor y resignación.

Los videos de Tania se enmarcan en una tendencia viral que en 2026 ha reavivado el debate sobre el abandono de los Institutos Preuniversitarios en el Campo (IPUEC) y las Escuelas Secundarias Básicas en el Campo (ESBEC), centros que en su apogeo sumaban aproximadamente 350 IPUEC y cerca de 1,400 ESBEC en toda la isla.

En estos centros, adolescentes de 14 a 18 años combinaban clases académicas con hasta 90 días anuales de trabajo agrícola, bajo el principio marxista de vincular educación con labor en el campo.

El régimen cubano inició el desmantelamiento de estos centros desde 2009, argumentando que los estudiantes no producían lo suficiente para justificar los costos operacionales, decisión que la Guía 148 del Partido Comunista formalizó en 2011.

Para 2018, la mayoría de los IPUEC habían sido reconvertidos en viviendas para trabajadores, granjas de autoconsumo —como una granja de codornices en Pinar del Río— o simplemente quedaron abandonados a su suerte.

El fenómeno no es nuevo en 2026. El pasado 15 de abril, cubanos lamentaron el abandono del preuniversitario Sanguilí 1 tras un video de Luli Hernández que mostraba pasillos vacíos, ausencia de escaleras e infraestructura gravemente deteriorada, con el comentario «han destruido todo».

En marzo, el poema «¿Dónde están, muchachos?» del escritor Ángel Martínez Niubó, que evoca la nostalgia y el abandono de estas escuelas, superó las 601,000 reproducciones en Facebook.

El deterioro no se limita a los preuniversitarios rurales. La Escuela Vocacional Lenin en La Habana también se encuentra en ruinas, consumida por el vandalismo y la vegetación invasora, según reportes anteriores.

El patrón se repite en toda la isla: instalaciones que formaron a generaciones enteras de cubanos, hoy convertidas en escombros o reconvertidas para usos ajenos a la educación, mientras el abandono de escuelas primarias también avanza en municipios como Nuevitas.

Las condiciones que Tania Peña describe en sus videos —falta de agua, dependencia de pipas, baños en presas— no son solo recuerdos de tiempos difíciles: reflejan las carencias estructurales que siempre caracterizaron a estos centros, incluso cuando aún funcionaban.