Prensa oficialista carga contra Axios por revelar sanciones de Marco Rubio contra GAESA

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El Observatorio de Medios de Cubadebate, sección propagandística del portal oficialista del régimen cubano, publicó el pasado miércoles un artículo atacando al medio estadounidense Axios y a su periodista Marc Caputo, acusándolos de funcionar como «canal privilegiado» para filtrar y amplificar las posiciones del Departamento de Estado y del secretario de Estado Marco Rubio en relación con Cuba.

El detonante fue un artículo de Axios publicado ese mismo día en exclusiva, que reveló nuevas sanciones de Rubio contra GAESA y la empresa minera Moa Nickel S.A., bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump el 1 de mayo.

El artículo de Axios también informó, «según una fuente», que el Departamento de Estado comenzó a mover personal hacia el Comando Sur en Miami ante posibles «hostilidades futuras» con Cuba, y que Washington reforzó su centro logístico de preparación ante desastres en el sur de Florida.

Cubadebate acusó al medio de construir «un clima político y mediático favorable a la intensificación de las agresiones contra Cuba», y describió a Caputo como «una pieza funcional dentro de una cadena de producción narrativa» donde las filtraciones del poder político se transforman en agenda pública.

El portal oficialista también señaló que Axios «no presenta las sanciones como una medida aislada, sino como parte de una arquitectura discursiva más amplia: 'cambio de régimen', 'amenaza a la seguridad nacional', 'hostilidades', 'plataforma de inteligencia extranjera'».

No es la primera vez que el régimen arremete contra Axios. El 28 de abril, el mismo Observatorio de Medios ya había atacado al portal acusándolo de ser canal de filtración del Departamento de Estado, en respuesta a un artículo del 17 de abril en el que Caputo reveló negociaciones históricas en La Habana entre funcionarios estadounidenses y líderes cubanos, incluyendo a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

Aquel artículo de Axios señaló que era la primera vez en una década que un avión gubernamental estadounidense aterrizaba en Cuba, información que el régimen prefería mantener en secreto.

El patrón de ataques de Cubadebate a medios independientes o críticos es sistemático.

El portal oficialista ha arremetido en repetidas ocasiones contra CiberCuba, elTOQUE, CubaNet y Diario de Cuba con acusaciones de «mercenarismo» y vínculos con la CIA, siguiendo la misma lógica de desacreditar a quienes publican información incómoda para la dictadura.

En cuanto a las sanciones que desencadenaron el ataque, Rubio calificó a GAESA de «el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba» y afirmó que Moa Nickel «ha explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a expensas del pueblo cubano».

El secretario de Estado también advirtió que continuarán las sanciones contra el régimen «en los próximos días y semanas», en el marco de la estrategia de máxima presión de Trump y Rubio contra la dictadura cubana.

El día siguiente al segundo ataque de Cubadebate contra Axios, el Observatorio de Medios publicó un nuevo artículo titulado «La Casa Blanca escribe el compás, USA TODAY organiza la escena», continuando su campaña sistemática de ataques contra medios estadounidenses que cubren la escalada de presión sobre La Habana.