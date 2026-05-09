Cubano hace mensajería para comprarse una moto eléctrica: ¿Cuánto ganó en un día?

Un joven cubano identificado como Rey Barranco García se hizo viral en Facebook al documentar su cuarto día trabajando como mensajero en La Habana con un objetivo claro: ahorrar para comprarse una bicicleta eléctrica.
El video, de 46 segundos, muestra una jornada de 12 horas —de siete de la mañana a siete de la tarde— en la que el joven recorrió puntos distantes de la capital, incluyendo dos viajes a Arroyo Naranjo y una parada en el Paradero de Playa.
«Día 4 haciendo mensajería hasta comprarme una bicicleta eléctrica y hoy vamos a hacer 8 mensajerías, empezamos desde las 7 de la mañana», dice al inicio del clip.
Al final completó nueve encargos, no ocho como había planeado, y apenas tuvo tiempo para comer. «Ya son las 3 de la tarde, voy para la séptima mensajería. Al fin pude comer algo porque la verdad que tenía mucha hambre, mucha», relata en el video.
El resultado al cierre del día fue contundente: 9,000 pesos cubanos ganados en una sola jornada.
«Ya son las 7 de la tarde. Al fin vamos para la casa. Yo hice un total de 9 mil pesos. Sígueme si quieres saber cuánto hago mañana», concluye.
Esa cifra supera entre una y dos veces el salario estatal promedio en Cuba, que ronda los 5,000 y 6,000 pesos mensuales —equivalentes a unos 20 dólares al cambio informal—, lo que explica en parte por qué el video resonó tanto entre los cubanos.
La meta, sin embargo, sigue siendo lejana. Las bicicletas eléctricas en el mercado informal cubano oscilan entre 2,500 y 4,000 dólares, es decir, entre 875,000 y 1,400,000 pesos al cambio actual de aproximadamente 350 pesos por dólar.
Para quienes dependen del salario estatal, esos precios son inalcanzables. Las tiendas Caribe en Holguín venden motos nuevas de marcas como Suzuki y Haojue entre 2,130 y 6,590 dólares, cifras que ningún trabajador estatal puede costear con su sueldo en pesos.
La demanda de estos vehículos responde directamente al colapso del transporte público en Cuba y la escasez crónica de combustible, que han convertido las motos y bicicletas eléctricas en la alternativa más viable para moverse por las ciudades.
El formato de «reto diario» que usa Rey Barranco García se ha vuelto una tendencia entre jóvenes cubanos que documentan sus ingresos informales en redes sociales.
Casos similares incluyen a una joven que mostró cómo hace dinero con su peluquería desde la Isla y a un tatuador que se hizo viral levantando su negocio desde cero.
El contraste con el empleo estatal es inevitable. En julio de 2025, la cubana Sheyla Reyes resumió la realidad de muchos con una frase que también se volvió viral: «En Cuba trabajar no da nada».
El video de Rey Barranco García acumula más de 175,000 vistas y más de 10,000 reacciones, y su serie continúa: cada día publica cuánto ganó, acercándose —peso a peso— a la meta de tener su propia bicicleta eléctrica.
Preguntas frecuentes sobre el desafío económico y de transporte en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto ganó Rey Barranco García en un día trabajando como mensajero en La Habana?
Rey Barranco García ganó 9,000 pesos cubanos en un día trabajando como mensajero en La Habana, lo cual supera entre una y dos veces el salario estatal promedio mensual en Cuba.
¿Por qué las bicicletas eléctricas son tan populares en Cuba actualmente?
Las bicicletas eléctricas se han vuelto populares en Cuba debido al colapso del transporte público y la escasez crónica de combustible, convirtiéndose en una alternativa viable para moverse por las ciudades. La alta demanda de estos vehículos responde a la necesidad de movilidad ante la falta de opciones de transporte accesibles.
¿Cuánto cuesta una bicicleta eléctrica en el mercado informal cubano?
En el mercado informal cubano, las bicicletas eléctricas oscilan entre 2,500 y 4,000 dólares, lo que equivale a entre 875,000 y 1,400,000 pesos cubanos al cambio actual. Estos precios son inalcanzables para la mayoría de los cubanos que dependen de un salario estatal.
¿Cómo se compara el salario estatal promedio en Cuba con los ingresos informales documentados por influencers?
El salario estatal promedio en Cuba ronda los 6,000 pesos mensuales, mientras que influencers como Rey Barranco García han documentado ingresos diarios significativos a través de trabajos informales, como mensajería, que superan con creces los salarios estatales. Esta disparidad resalta la brecha económica entre el empleo formal e informal en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.