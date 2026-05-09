Cubano hace mensajería para comprarse una moto eléctrica: ¿Cuánto ganó en un día?

Un joven cubano identificado como Rey Barranco García se hizo viral en Facebook al documentar su cuarto día trabajando como mensajero en La Habana con un objetivo claro: ahorrar para comprarse una bicicleta eléctrica.

El video, de 46 segundos, muestra una jornada de 12 horas —de siete de la mañana a siete de la tarde— en la que el joven recorrió puntos distantes de la capital, incluyendo dos viajes a Arroyo Naranjo y una parada en el Paradero de Playa.

«Día 4 haciendo mensajería hasta comprarme una bicicleta eléctrica y hoy vamos a hacer 8 mensajerías, empezamos desde las 7 de la mañana», dice al inicio del clip.

Al final completó nueve encargos, no ocho como había planeado, y apenas tuvo tiempo para comer. «Ya son las 3 de la tarde, voy para la séptima mensajería. Al fin pude comer algo porque la verdad que tenía mucha hambre, mucha», relata en el video.

El resultado al cierre del día fue contundente: 9,000 pesos cubanos ganados en una sola jornada.

«Ya son las 7 de la tarde. Al fin vamos para la casa. Yo hice un total de 9 mil pesos. Sígueme si quieres saber cuánto hago mañana», concluye.

Esa cifra supera entre una y dos veces el salario estatal promedio en Cuba, que ronda los 5,000 y 6,000 pesos mensuales —equivalentes a unos 20 dólares al cambio informal—, lo que explica en parte por qué el video resonó tanto entre los cubanos.

La meta, sin embargo, sigue siendo lejana. Las bicicletas eléctricas en el mercado informal cubano oscilan entre 2,500 y 4,000 dólares, es decir, entre 875,000 y 1,400,000 pesos al cambio actual de aproximadamente 350 pesos por dólar.

Para quienes dependen del salario estatal, esos precios son inalcanzables. Las tiendas Caribe en Holguín venden motos nuevas de marcas como Suzuki y Haojue entre 2,130 y 6,590 dólares, cifras que ningún trabajador estatal puede costear con su sueldo en pesos.

La demanda de estos vehículos responde directamente al colapso del transporte público en Cuba y la escasez crónica de combustible, que han convertido las motos y bicicletas eléctricas en la alternativa más viable para moverse por las ciudades.

El formato de «reto diario» que usa Rey Barranco García se ha vuelto una tendencia entre jóvenes cubanos que documentan sus ingresos informales en redes sociales.

Casos similares incluyen a una joven que mostró cómo hace dinero con su peluquería desde la Isla y a un tatuador que se hizo viral levantando su negocio desde cero.

El contraste con el empleo estatal es inevitable. En julio de 2025, la cubana Sheyla Reyes resumió la realidad de muchos con una frase que también se volvió viral: «En Cuba trabajar no da nada».

El video de Rey Barranco García acumula más de 175,000 vistas y más de 10,000 reacciones, y su serie continúa: cada día publica cuánto ganó, acercándose —peso a peso— a la meta de tener su propia bicicleta eléctrica.