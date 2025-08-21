Holguín: Tiendas Caribe vende motos a casi 7 mil dólares con trámite de inscripción como “valor añadido”

Vídeos relacionados:

La cadena estatal Tiendas Caribe inauguró en Holguín un nuevo servicio de venta de motos de combustión, promocionado como “buenas noticias para los motociclistas”, aunque los precios en dólares, entre 2,130 y 6,590 USD, sitúan estos vehículos muy lejos del alcance del salario promedio en Cuba.

El punto de venta quedó habilitado en la Tienda Universal, en la Carretera Central, con presencia de directivos de la corporación, que presentaron la propuesta como una “oportunidad” para adquirir modelos de las marcas Suzuki, Haojue y Nipponse, con distintas gamas y prestaciones técnicas.

En su página de Facebook, Tiendas Caribe Holguín destacó que el servicio incluye “el valor añadido de la tramitación de la documentación para inscripción del vehículo”, presentando como un beneficio especial un trámite que en cualquier país se considera elemental al comprar un vehículo.

Los precios publicados oscilan entre 2,130 USD (Nipponse R1) y 6,590 USD (Suzuki DS250), pasando por opciones intermedias como la JC125 a 2,195 USD, la NK150 a 3,320 USD y la GSX-250 RL a 6,165 USD.

Todos los pagos deben hacerse en divisas con tarjetas magnéticas internacionales (Clásica, AIS o BANDEC prepago).

Y si el cliente solo tiene efectivo, el régimen encontró la vuelta: obliga a comprar primero una tarjeta Clásica y cargarla antes de pagar, garantizando así que cada dólar pase por sus arcas.

La inauguración fue mostrada como una propuesta de “calidad garantizada y atención especializada”, pero la reacción ciudadana ha girado más en torno al contraste entre los precios en dólares y la economía nacional, marcada por inflación, escasez y salarios estatales que apenas rebasan los 20 USD mensuales al cambio real.

Así, mientras el discurso oficial habla de “buenas noticias”, la venta de motos en Holguín evidencia una vez más la desconexión entre la oferta en divisas del sector estatal y las necesidades reales de la población cubana.

Además, muchos usuarios no pasaron por alto que esos mismos modelos, o incluso mejores, se encuentran en otros países a precios notablemente inferiores.

Andrés Hernández Sánchez reclamó medidas inmediatas contra los coleros: “¿Alguna solución para los coleros revendedores? ¿Cuándo van a tomar alguna medida con eso? Pongan policía en la puerta”.

El debate se amplió con Adrián Aguilera, quien preguntó por el mecanismo de acceso a la tienda, y recibió la respuesta de Hernández: “Se posesionan en una esquina y te venden el turno. 200 USD”.

Por su parte, Ali Hernández Alameda criticó los precios oficiales y los comparó con otros mercados: “Están locos con esos precios de esas motos. Mejores que esas 17 veces están en 2,500”.

Rodrigo Torres se mostró indignado al convertir la cifra a moneda nacional: “3,320 USD son 1,345,000 CUP abusadores estafadores, al pueblo le pagan en moneda nacional”.

En la misma línea, Rey Machado apuntó contra la lógica de reventa institucionalizada: “Qué clase de negociantes, siempre revendiendo al doble, qué bárbaros”.

Más duro fue Papo López, quien denunció la disparidad de precios entre provincias: “Qué locura, esas mismas motos las están vendiendo en La Habana a menor precio y son tiendas del Estado. Nos estamos matando nosotros mismos. Un precio aquí y otro en Oriente es una falta de respeto. 1,000 USD por encima. No les compren ninguna moto, que se les pudra. Están viviendo del pueblo como si nos pagaran en USD y nos obligan a pagar en USD”.

En 2019, la tienda Autos y Piezas La Central abrió sus puertas en la ciudad de Holguín como la segunda instalación de ventas en moneda libremente convertible en la zona oriental del país.

Motos y bicicletas eléctricas, baterías de litio, de auto, neumáticos, accesorios de repuesto para esos medios y diversas piezas eran algunos de los productos que ofertaban.

Isael Zaldívar, en ese momento gerente de la entidad, dijo al medio TeleCristal que existían alrededor de 22 tipos de artículos disponibles en la unidad comercial, incluidas además de las motos eléctricas, partes y piezas de carros Lada y Moskvich.

Desde inicios de 2025, el gobierno ha impulsado la creación y reapertura de decenas de establecimientos que solo aceptan divisas, profundizando la brecha entre quienes tienen acceso al dólar y la mayoría de la población que depende del devaluado peso cubano.

En febrero, el Ministerio de Comercio Interior anunció la inauguración de 50 nuevas tiendas dolarizadas en todo el país, mientras que poco después abrió discretamente en Holguín el local “Las Maravillas”, con productos de perfumería, limpieza y artículos para bebés.

Ese mismo mes, se reportó que el Centro Comercial Altahabana, en La Habana, comenzó a operar exclusivamente en dólares, con pagos permitidos en efectivo, tarjetas internacionales o tarjetas prepago locales.

Para marzo, la política de reaperturas ya consolidaba un circuito de comercio en divisas que dejaba fuera al CUP y al MLC. En mayo, el número de establecimientos que operaban únicamente en dólares superaba los 85 en toda la Isla, de acuerdo con reportes de prensa.

El fenómeno se ha acentuado con el paso de los meses. En julio, se alertó advirtió que la dolarización de productos alimentarios y básicos seguía expandiéndose, mientras el uso del MLC caía de manera acelerada.

Esta tendencia confirma que el acceso a bienes esenciales está cada vez más condicionado por la capacidad de obtener dólares estadounidenses, lo que profundiza la desigualdad social en el país.

