Díaz-Canel dice que trabaja “con prioridad absoluta” en la electricidad y los cubanos le exigen “hechos, no palabras”

El gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró este sábado que trabaja “con prioridad absoluta en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional”, pero sus declaraciones provocaron una avalancha de críticas y burlas de cubanos cansados de promesas incumplidas y apagones interminables.
El gobernante publicó en Facebook un video de su recorrido el viernes por la Fábrica de Transformadores “Latino”, en Boyeros, y por el Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) de la subestación del Cotorro, dos instalaciones presentadas por la Presidencia como piezas clave para recuperar el sistema eléctrico, en medio de una crisis que mantiene déficits superiores a los 1,700 MW.
Sin embargo, la reacción de muchos cubanos estuvo lejos del optimismo oficial. “Sí, con prioridad, pero sin resultados”, escribió Zenia Rodríguez Soto.
Otros comentarios mostraron un tono todavía más duro. “Qué ganas tengo que vallan a buscarte yaaa, que aburrido me tienes”, comentó Julio Fernández, mientras Javy Rex lo calificó de “descarado”.
La mayoría de las respuestas coincidieron en cuestionar la falta de soluciones concretas tras décadas de deterioro energético. “Hechos, no palabras”, reclamó Oella Haber Rivas, quien ironizó con que las soluciones llegarían “en el 2050”.
Luis Cuba también ridiculizó el discurso oficial: “Solo necesitan 67 años más, confianza”.
Varios usuarios dirigieron sus críticas hacia las prioridades económicas del régimen. Marisol Céspedes preguntó si no sería mejor “vender uno de esos hoteles que están vacíos y comprar una termoeléctrica nueva”, mientras Marcia Ortiz recordó que el Gobierno siguió construyendo hoteles “durante la crisis” pese al colapso eléctrico y económico del país.
También hubo comentarios que responsabilizaron directamente al modelo político y económico. “En Cuba hay talento de sobra. Solo se necesita cambiar el sistema político y económico”, escribió Osvaldo Carrillo.
Otros descartaron completamente el impacto de las visitas del gobernante. “Todo eso es pantalla”, afirmó Maritza Ramos Moreno.
"En Cuba hay talento de sobra", resumió el usuario Osvaldo Carrillo en los comentarios. "Solo se necesita cambiar el sistema político y económico", complementó.
El contraste entre el discurso oficial y la realidad energética alimentó todavía más el malestar ciudadano. La termoeléctrica Antonio Guiteras salió de servicio el 5 de mayo por su octava avería del año, una falla en la caldera que desconectó 140 MW y elevó el déficit energético hasta casi 1,900 MW.
Aunque este sábado la planta sincronizó nuevamente al SEN aportando 200 MW, el déficit previsto para el horario pico seguía siendo de 1,710 MW, con una disponibilidad de apenas 1,590 MW frente a una demanda de 3,300 MW.
En paralelo, el propio Díaz-Canel admitió el pasado 2 de mayo que el petróleo ruso recibido a finales de marzo estaba a punto de agotarse, después de cuatro meses consecutivos sin nuevos suministros de combustible del exterior, una situación que agrava todavía más la fragilidad del sistema eléctrico cubano.
La termoeléctrica Antonio Guiteras salió del servicio el 5 de mayo por su octava avería del año, una falla en la caldera que desconectó 140 MW y disparó el déficit hasta rozar los 1,900 MW.
Este sábado, la Guiteras sincronizó nuevamente al sistema a las 08:38 horas aportando 200 MW, pero el déficit proyectado para el pico nocturno seguía siendo de 1,710 MW, con una disponibilidad de apenas 1,590 MW frente a una demanda de 3,300 MW.
A eso se suma la crisis de combustible: el propio Díaz-Canel admitió el 2 de mayo ante delegados de solidaridad internacional que el petróleo ruso recibido a finales de marzo se agotaba «en estos días» sin fecha de nuevo suministro, tras cuatro meses consecutivos sin recibir combustible del exterior.
Este patrón de visitas presidenciales a instalaciones energéticas en medio de crisis se repite sin soluciones estructurales. Díaz-Canel ya había recorrido la Guiteras en septiembre de 2025 y termoeléctricas en Cienfuegos en agosto de ese mismo año con idéntico resultado.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y las declaraciones de Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Qué medidas está tomando Díaz-Canel para mejorar la situación energética en Cuba?
Díaz-Canel asegura que trabaja con prioridad absoluta en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, visitando instalaciones clave como la Fábrica de Transformadores “Latino” y el Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS). Sin embargo, la población cubana manifiesta escepticismo y reclama soluciones concretas ante los prolongados apagones y las promesas incumplidas.
¿Cuál es el estado actual del sistema eléctrico cubano?
El sistema eléctrico cubano enfrenta un déficit de generación de energía superior a los 1,700 MW, agravado por averías frecuentes en plantas como la termoeléctrica Antonio Guiteras y la escasez de combustible, lo que ha llevado a apagones prolongados en diversas zonas del país.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante las declaraciones de Díaz-Canel sobre la crisis energética?
La población cubana ha reaccionado con críticas y escepticismo ante las declaraciones de Díaz-Canel, exigiendo hechos concretos en lugar de palabras. Muchos cubanos expresan su frustración a través de redes sociales, destacando la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que viven a diario.
¿Qué papel juega el "bloqueo" en la crisis energética según el gobierno cubano?
El gobierno cubano atribuye parte de la crisis energética al llamado "bloqueo energético" de Estados Unidos, alegando que las sanciones dificultan la entrada de combustible y el mantenimiento del sistema eléctrico. No obstante, muchos ciudadanos y críticos del régimen señalan que la verdadera causa radica en la ineficiencia y falta de mantenimiento del sistema eléctrico.
¿Cuáles son las perspectivas a corto plazo para la mejora del sistema eléctrico en Cuba?
Aunque el gobierno cubano ha anunciado proyectos como la producción de transformadores y sistemas de almacenamiento en baterías, no se prevén soluciones inmediatas a la crisis energética. Las promesas de mejora han sido recibidas con escepticismo debido a la falta de resultados tangibles y a la repetición de averías y apagones en el país.
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