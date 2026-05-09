Díaz-Canel dice que trabaja “con prioridad absoluta” en la electricidad y los cubanos le exigen “hechos, no palabras”

El gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró este sábado que trabaja “con prioridad absoluta en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional”, pero sus declaraciones provocaron una avalancha de críticas y burlas de cubanos cansados de promesas incumplidas y apagones interminables.

El gobernante publicó en Facebook un video de su recorrido el viernes por la Fábrica de Transformadores “Latino”, en Boyeros, y por el Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) de la subestación del Cotorro, dos instalaciones presentadas por la Presidencia como piezas clave para recuperar el sistema eléctrico, en medio de una crisis que mantiene déficits superiores a los 1,700 MW.

Sin embargo, la reacción de muchos cubanos estuvo lejos del optimismo oficial. “Sí, con prioridad, pero sin resultados”, escribió Zenia Rodríguez Soto.

Otros comentarios mostraron un tono todavía más duro. “Qué ganas tengo que vallan a buscarte yaaa, que aburrido me tienes”, comentó Julio Fernández, mientras Javy Rex lo calificó de “descarado”.

La mayoría de las respuestas coincidieron en cuestionar la falta de soluciones concretas tras décadas de deterioro energético. “Hechos, no palabras”, reclamó Oella Haber Rivas, quien ironizó con que las soluciones llegarían “en el 2050”.

Luis Cuba también ridiculizó el discurso oficial: “Solo necesitan 67 años más, confianza”.

Varios usuarios dirigieron sus críticas hacia las prioridades económicas del régimen. Marisol Céspedes preguntó si no sería mejor “vender uno de esos hoteles que están vacíos y comprar una termoeléctrica nueva”, mientras Marcia Ortiz recordó que el Gobierno siguió construyendo hoteles “durante la crisis” pese al colapso eléctrico y económico del país.

También hubo comentarios que responsabilizaron directamente al modelo político y económico. “En Cuba hay talento de sobra. Solo se necesita cambiar el sistema político y económico”, escribió Osvaldo Carrillo.

Otros descartaron completamente el impacto de las visitas del gobernante. “Todo eso es pantalla”, afirmó Maritza Ramos Moreno.

"En Cuba hay talento de sobra", resumió el usuario Osvaldo Carrillo en los comentarios. "Solo se necesita cambiar el sistema político y económico", complementó.

El contraste entre el discurso oficial y la realidad energética alimentó todavía más el malestar ciudadano. La termoeléctrica Antonio Guiteras salió de servicio el 5 de mayo por su octava avería del año, una falla en la caldera que desconectó 140 MW y elevó el déficit energético hasta casi 1,900 MW.

Aunque este sábado la planta sincronizó nuevamente al SEN aportando 200 MW, el déficit previsto para el horario pico seguía siendo de 1,710 MW, con una disponibilidad de apenas 1,590 MW frente a una demanda de 3,300 MW.

En paralelo, el propio Díaz-Canel admitió el pasado 2 de mayo que el petróleo ruso recibido a finales de marzo estaba a punto de agotarse, después de cuatro meses consecutivos sin nuevos suministros de combustible del exterior, una situación que agrava todavía más la fragilidad del sistema eléctrico cubano.

La termoeléctrica Antonio Guiteras salió del servicio el 5 de mayo por su octava avería del año, una falla en la caldera que desconectó 140 MW y disparó el déficit hasta rozar los 1,900 MW.

Este sábado, la Guiteras sincronizó nuevamente al sistema a las 08:38 horas aportando 200 MW, pero el déficit proyectado para el pico nocturno seguía siendo de 1,710 MW, con una disponibilidad de apenas 1,590 MW frente a una demanda de 3,300 MW.

A eso se suma la crisis de combustible: el propio Díaz-Canel admitió el 2 de mayo ante delegados de solidaridad internacional que el petróleo ruso recibido a finales de marzo se agotaba «en estos días» sin fecha de nuevo suministro, tras cuatro meses consecutivos sin recibir combustible del exterior.

Este patrón de visitas presidenciales a instalaciones energéticas en medio de crisis se repite sin soluciones estructurales. Díaz-Canel ya había recorrido la Guiteras en septiembre de 2025 y termoeléctricas en Cienfuegos en agosto de ese mismo año con idéntico resultado.