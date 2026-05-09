Detienen a expreso político del 11J Yoan de la Cruz en San Antonio de los Baños

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Yoan de la Cruz, el joven que transmitió en vivo las primeras imágenes del estallido social del 11 de julio de 2021 en Cuba, fue detenido nuevamente este sábado en San Antonio de los Baños, según denunciaron fuentes cercanas al expreso político.

El activista Adelth Bonne alertó a través de Facebook: «En estos momentos la policía se encuentra en casa del preso político excarcelado Yoan De La Cruz. Aún no sabemos con qué intención, pero temen que pueda tratarse de una revocación».

Una fuente cercana a la familia confirmó el arresto al diario independiente 14ymedio y precisó que durante la detención «le incautaron varios artículos, perfumes, dinero, teléfono, computadora, etcétera».

Hasta el momento, según 14ymedio, «no se conoce bajo qué acusación fue detenido ni si las autoridades han informado formalmente a la familia sobre su situación».

De la Cruz se convirtió en símbolo del 11J al ser quien transmitió en directo por Facebook Live las protestas que comenzaron en San Antonio de los Baños y se extendieron a decenas de ciudades cubanas.

Su transmisión mostraba a los cubanos avanzar pacíficamente hacia la sede del gobierno municipal coreando «Sí se puede», y se hizo viral rápidamente, siendo retransmitida por numerosos canales de YouTube.

Fue detenido el 23 de julio de 2021, doce días después de las protestas. Pasó sus primeros 20 días en Guanajay y luego fue trasladado a la prisión de Melena del Sur, en Mayabeque, donde permaneció casi incomunicado.

Los cargos en su contra incluían animar a los manifestantes a denigrar a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro, y atentar contra el orden económico social del país. La Fiscalía había pedido inicialmente ocho años de cárcel, pero en marzo de 2022 fue condenado a seis.

En mayo de 2022, Yoan de la Cruz fue excarcelado con una sanción subsidiaria de cinco años de prisión domiciliaria. Durante su reclusión, denunció maltratos y humillaciones en la prisión de Melena del Sur.

La nueva detención sigue el patrón documentado de revocaciones de libertad condicional a excarcelados del 11J. El caso más reciente fue el de Denis Hernández Ramírez, también de San Antonio de los Baños, devuelto a prisión el 24 de marzo de 2026 tras publicar en redes sociales denuncias sobre acoso de la Seguridad del Estado, convirtiéndose en el séptimo caso documentado de excarcelados del 11J reingresados a prisión desde enero de 2025.

El régimen cubano anunció en abril un indulto a 2,010 presos, pero excluyó explícitamente a los condenados por sedición, desacato y desórdenes públicos, categorías utilizadas contra los manifestantes del 11J.

Según Justicia 11J, hay 775 presos políticos en Cuba, de los cuales 338 fueron condenados por participar en las protestas del 11J, mientras que Prisoners Defenders registró un máximo histórico de 1,250 presos políticos a finales de marzo de 2026.