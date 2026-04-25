Del vaso de leche de Raúl Castro a la soberanía eléctrica en 2050: otra promesa del socialismo que los cubanos reciben escépticos

Algunos pusieron el foco en la brecha generacional que implica la nueva "promesa"

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El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, anunció esta semana en el programa televisivo Mesa Redonda un plan de transición energética que promete soberanía eléctrica total para 2050, lo cual desató una ola de sarcasmo e indignación entre los cubanos que lo comparan con la célebre promesa incumplida del "vaso de leche" de Raúl Castro.

El funcionario delineó tres etapas: alcanzar el 24% de energías renovables en 2030 —partiendo de un 10% actual y con meta del 15% para este año—, llegar al 40% en 2035 para eliminar la importación de combustibles, y alcanzar el 100% de renovables en 2050, mostró además un post compartido además en el perfil en Facebook del portal oficialista Cubadebate.

El anuncio llega en medio de la crisis eléctrica más grave de Cuba en décadas, con el Sistema Eléctrico Nacional colapsado al menos siete veces en los últimos 18 meses y apagones que alcanzaron las 24 horas diarias en provincias como Holguín, Granma y Santiago de Cuba.

El propio ministro admitió la gravedad de la situación. "Estamos sacando 800 toneladas, consumiendo 800 toneladas diarias de diésel. Que no es suficiente. La mitad", dijo, reconociendo además que Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes.

Adujo asimismo que el único cargamento disponible, el del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, descargado en Matanzas a finales de marzo, alcanzaría "solo hasta el fin de este mes".

La reacción popular no se hizo esperar. En la referida publicación de Cubadebate, centenares de cubanos trazaron de inmediato el paralelo con la promesa que Raúl Castro hizo el 26 de julio de 2007 en Camagüey, cuando aseguró que Cuba produciría leche suficiente para "todo el que quiera tomarse un vaso".

Casi 19 años después, esa promesa sigue sin cumplirse y se ha convertido en símbolo cultural del incumplimiento gubernamental.

"Hace 20 años estamos esperando el vaso de leche que Raúl iba a dar, y ustedes ahora prometen corriente pa el 2050. La revolución de la eterna espera es eso", escribió el usuario identificado como Yuniel Cepena.

Otros comentarios reflejaron la misma mezcla de humor amargo y desesperanza. "Perfecto, en 2050 hay luz. Mientras tanto, vela y paciencia. Esa revolución sí que avanza", ironizó Manuel Adrián Ortega. "Cómo decía mi abuelo: el sombrero va a llegar para cuando no queden cabezas", apuntó por su parte Vilma Sánchez.

Algunos pusieron el foco en la brecha generacional que implica la promesa. "Tengo 31 años, ¿tengo que esperar a tener 56 para ver que no existan más los apagones?", preguntó Marcos Mora.

La disparidad geográfica agrava la percepción de injusticia. Mientras La Habana acumuló en días recientes cuatro días sin apagones gracias al crudo ruso, el interior del país seguía en la oscuridad con cortes de hasta 24 horas diarias.

Cuba tiene instalados 1,334 megavatios de capacidad solar fotovoltaica, pero en la práctica solo genera alrededor de 500 megavatios, y el plan de baterías de acumulación de 200 megavatios en total aún no está operativo.

"El problema no es que lo diga, el verdadero problema es creerlo", resumió Enrique Reyes en un comentario que condensó el escepticismo generalizado ante una nueva promesa del régimen con fecha de vencimiento en 2050.