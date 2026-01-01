Más de 250 cubanos necesitados reciben comida de fin de año gracias a un negocio privado en La Habana

Vídeos relacionados:

Más de 250 cubanos en situación de vulnerabilidad pudieron disfrutar de una comida de fin de año este 31 de diciembre de 2025 en La Habana, gracias a una iniciativa solidaria impulsada por el negocio privado 5K Bar y el grupo de ayuda humanitaria “Con Amor Todos Juntos”.

De acuerdo con la publicación en el grupo de Facebook "Venta de casa en CIENFUEGOS CUBA Y MAS", la acción fue organizada por Hugo Puig González, propietario del establecimiento, junto a Yenier Toledano Torres, creador del proyecto solidario, quienes lograron ofrecer una cena gratuita en un ambiente de respeto, alegría y dignidad para personas de bajos recursos.

Publicación de Facebook/Periódico Patria 1892

“Más de 250 personas disfrutaron de una cena llena de alegría y amor. Hubo cerdo asado, arroz moro, viandas, ensalada mixta, dulces finos y bebidas sin alcohol. Además, se entregaron cinco maletines con ropa, colchas y calzado. Todos recibieron un servicio cinco estrellas”, expresó Toledano.

La iniciativa fue posible gracias a la colaboración de decenas de personas que realizaron donaciones, logrando recaudar 42.200 pesos cubanos y 5 MLC, recursos que permitieron garantizar la alimentación y los donativos entregados durante la jornada.

“Gracias a Dios y gracias a nuestro hermano Hugo Puig González por permitirnos ser parte de este hermoso gesto de amor. Gracias a todas las personas maravillosas que hicieron posible regalar un poquito de felicidad a los más necesitados”, añadió Toledano en un mensaje de agradecimiento.

En un país marcado por la escasez de alimentos, los apagones y la pérdida del poder adquisitivo, gestos como este evidencian cómo la iniciativa privada y la solidaridad ciudadana están supliendo, en muchos casos, carencias que afectan directamente a las familias más vulnerables.