Fiscalía pide pena de muerte para el acusado de matar a dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida

Vídeos relacionados:

La Fiscalía del Estado de Hillsborough presentó este viernes una notificación formal para solicitar la pena de muerte contra Hisham Saleh Abugharbieh, de 26 años, acusado de matar a dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF) originarios de Bangladesh.

Según reporta NBC Miami, la notificación se presentó un día después de que un gran jurado del condado de Hillsborough emitiera una acusación formal contra Abugharbieh con siete cargos: dos de asesinato en primer grado, manipulación de evidencia física, dos cargos de traslado ilegal de cuerpos humanos y dos de omisión de reportar muertes.

Las víctimas son Zamil Limon y Nahida Bristy, ambos de 27 años. Limon cursaba un doctorado en geografía, ciencias ambientales y política, mientras que Bristy estudiaba ingeniería química.

Los dos desaparecieron el 16 de abril: Limon fue visto por última vez en el apartamento que compartía con Abugharbieh, y Bristy en un edificio de ciencias del campus.

El cuerpo de Limon fue hallado el 24 de abril bajo el puente Howard Frankland, envuelto en bolsas negras de basura, con múltiples heridas de arma blanca y aparentemente atado. Un kayaker encontró el cuerpo de Bristy dos días después en aguas cercanas al mismo puente, cuando su caña de pescar se enganchó en una bolsa.

Los documentos judiciales revelan una planificación meticulosa de los crímenes.

El 13 de abril, tres días antes, Abugharbieh consultó a ChatGPT sobre cómo deshacerse de un cuerpo en bolsas de basura negras, si alguien podría sobrevivir a un disparo en la cabeza y si los vecinos podrían escuchar disparos.

La noche del 16 de abril, un testigo lo vio mover cajas de cartón con un carrito hacia el compactador de basura del complejo residencial.

En ese compactador, los agentes encontraron la billetera, la identificación universitaria, la tarjeta de crédito, las gafas y ropa con sangre de Limon, además de la funda rosa del teléfono de Bristy.

Un recibo de una farmacia CVS de las 10:47 pm de esa misma noche registra la compra de bolsas de basura, toallitas desinfectantes y ambientador. Los datos de geolocalización del teléfono del acusado lo sitúan en el puente Howard Frankland esa noche.

En el apartamento, los detectives hallaron rastros de sangre desde la cocina hasta el dormitorio de Abugharbieh, con la alfombra empapada. En el dormitorio de Limon encontraron la identificación universitaria y las tarjetas de crédito de Bristy.

La Fiscalía señaló que "la evidencia demostraría que Hisham Abugharbieh utilizó un instrumento con filo para herir fatalmente a Zamil Limon y Nahida Bristy en múltiples ocasiones, causando sus muertes".

El sujeto de cuarto fue arrestado el 24 de abril tras atrincherarse en la casa de su familia y luego rendirse pacíficamente ante un equipo SWAT. Permanece detenido sin derecho a fianza.

La madre del acusado, Haya Abugharbieh, declaró a los investigadores que su hijo "era conocido por tener dificultades para controlar su ira y era violento con la familia en el pasado".

Registros judiciales muestran además una orden de protección presentada en 2023 por su propio hermano, y antecedentes penales por violencia doméstica ese mismo año.

En Florida, el asesinato en primer grado con premeditación es un delito capital que puede conllevar pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La abogada defensora Jennifer Spradley, de la Oficina del Defensor Público de Tampa, ha declinado hacer comentarios sobre el caso.

La lectura formal de cargos está programada para el 18 de mayo, fecha a partir de la cual la Fiscalía tiene 45 días para formalizar la notificación de pena de muerte ante el tribunal.