Amelia Calzadilla: «No soy indiferente a la maldad y a la mentira»

Vídeos relacionados:

La activista cubana Amelia Calzadilla publicó este sábado un mensaje en Facebook en el que reconoce abiertamente el impacto emocional de semanas de ataques y calumnias, pero reafirma su determinación de seguir luchando por el cambio en Cuba y rechaza usar material comprometedor de sus detractores para defenderse.

«Decir que no me duelen las calumnias y ataques que llevo semanas ya recibiendo es caer en una mentira sin sentido; como cualquier otro ser humano no soy indiferente a la maldad y la mentira», escribió Calzadilla en su perfil de la red social.

El mensaje llega semanas después de que la activista, exiliada en Madrid, fundara el Partido Liberal Ortodoxo Cubano (PLOC) el 27 de abril de 2026, una iniciativa de centro-derecha liberal inspirada en el humanismo de José Martí y el libre mercado, con el lema «Un nuevo camino para Cuba. Con principios. Con libertad. Contigo».

Amelia Calzadilla. Facebook

El anuncio del partido generó un aluvión de reacciones: apoyo masivo con solicitudes de membresía, pero también críticas, sátira —incluidas burlas a las siglas PLOC— y, según la propia Calzadilla, una campaña organizada de descrédito.

«Nadie que enfrenta la difamación puede sentirse cómoda mientras experimenta el bullying disfrazado de libertad de expresión», señaló en su publicación.

Aun así, la activista dejó claro que su compromiso supera el malestar: «Cuando sopeso lo que siento al expresar con seguridad mi apoyo al cambio de mi país, el sentimiento de continuar participando es significativamente mayor al de querer salir corriendo del volcán mediático donde algunos insisten en mantenerme».

Calzadilla también reveló que terceras personas le enviaron a su privado fotos y videos comprometedores de sus detractores, presumiblemente para que los publicara y desviara el foco de la desconfianza hacia otros. Ella rechazó hacerlo.

«Lamento decepcionarlos pero esas estrategias tan sórdidas para invalidar el discurso de alguien, no las apruebo y por ende no las practico», escribió.

La activista atribuyó directamente la campaña al régimen cubano y advirtió sobre el riesgo de traicionar sus propios valores al defenderse: «Si permito que mis instintos por defenderme ante esta campaña de descrédito, que tengo la certeza parte de la dictadura, me hagan violar mis propios principios éticos y morales, entonces habría perdido la batalla».

Este no es el primer pronunciamiento de Calzadilla sobre el tema. El 30 de abril ya había respondido públicamente a la campaña de descrédito y explicado las razones detrás de la fundación del partido.

El mensaje de este domingo es una segunda respuesta, más personal y reflexiva, en la que la activista apela a la construcción de una Cuba diferente desde los valores: «Recuperar la decencia y el respeto es también parte de la Cuba que deberíamos construir».

Calzadilla inició su activismo en enero de 2021 al denunciar en Facebook la falta de gas manufacturado para 58 familias del municipio del Cerro, en La Habana, durante ocho años.

Su lucha se viralizó en junio de 2022 y la convirtió en blanco de la Seguridad del Estado. Tras años de presiones, salió al exilio en noviembre de 2023 rumbo a Madrid, donde reside con su esposo y tres hijos.

En el exilio se integró a estructuras opositoras: es coordinadora de programas de Ciudadanía y Libertad y miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El pasado 8 de mayo, agradeció la confianza del pueblo cubano tras el respaldo recibido por su iniciativa política.

«Nada temo porque nada debo, y al final la verdad siempre sale a la luz», concluyó Calzadilla en su publicación de este domingo.