“El problema aquí es el gobierno”: un cubano de a pie rompe el miedo ante ABC News y culpa al régimen por la crisis estructural que ha hundido al país

Entre apagones y miseria, un cubano dice ante cámaras lo que muchos callan

Un residente cubano entrevistado por la televisora estadounidense ABC News responsabilizó directamente al gobierno de la isla por la crisis nacional, en medio de apagones de hasta 16 horas diarias, escasez de combustible y nuevas sanciones de Estados Unidos contra el conglomerado militar Gaesa.

El reportaje grabado en La Habana mostró a un ciudadano identificado como Antonio cuestionando públicamente al régimen cubano en declaraciones al corresponsal Whit Johnson, algo poco habitual en un contexto marcado por el miedo y la vigilancia política.

“El problema aquí es el gobierno”, afirmó el entrevistado frente a las cámaras. “No han tratado de mejorar la vida de los cubanos”, añadió al describir la situación que vive la población en la capital cubana.

Johnson explicó que muchos ciudadanos evitan hacer declaraciones similares por temor a represalias o incomodidad política. Según el periodista, Antonio también rechazó una intervención estadounidense y sostuvo que “los únicos que deben resolver el problema son el pueblo cubano”.

El reportaje describió una ciudad golpeada por apagones programados de hasta 16 horas diarias, calles casi vacías por la falta de combustible y una creciente dependencia del mercado negro para abastecer vehículos.

Las imágenes y testimonios difundidos por ABC News coincidieron con el anuncio de nuevas sanciones estadounidenses contra Gaesa, el conglomerado militar que controla amplios sectores de la economía cubana.

El secretario de Estado Marco Rubio anunció el miércoles sanciones contra el holding de la élite militar en la isla bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo.

"Ni un solo camino, ni un solo puente, ni un solo grano de arroz para ningún cubano, salvo para quienes forman parte de Gaesa», declaró Rubio, quien describió al conglomerado como "el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba", con ingresos que triplican el presupuesto estatal y activos ilícitos estimados en hasta 20,000 millones de dólares en cuentas ocultas en el extranjero.

Las empresas extranjeras tienen plazo hasta el 5 de junio para cerrar operaciones con Gaesa, bajo riesgo de sanciones secundarias que podrían incluir la prohibición de cuentas corresponsales en Estados Unidos

El hartazgo que captó ABC News tiene respaldo en cifras. Una encuesta independiente de elToque con más de 41,658 respuestas (58 % desde dentro de Cuba) reveló que 92 % de los participantes se declara "muy insatisfecho" con el gobierno y 95 % considera urgente un cambio político.

El propio régimen ha admitido su fracaso. Durante la más reciente sesión del Consejo de Ministros, el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga reconoció que "los métodos tradicionales no están dando resultados", mientras el gobierno prometió otra transformación económica que generó escepticismo inmediato entre los propios cubanos.

"El pueblo de a pie sigue en las mismas: sin comida, sin corriente, sin agua potable, sin gas para cocinar y sin medicamentos", escribió una usuaria identificada como Eloisa Melian Morfa en la página en Facebook del medio oficialista Cubadebate, resumiendo en una frase lo que el Antonio le dijo a ABC News frente a las cámaras.