Vecinos atrapan a presunto ladrón en El Vedado: ¡Estaba de pase de prisión!

Vecinos de El Vedado, en La Habana, atraparon a un hombre acusado de robarle el teléfono a una señora mayor, en un incidente que quedó grabado en video y que revela un detalle alarmante: el presunto ladrón se encontraba disfrutando de un pase de prisión al momento del robo.

La grabación, de poco más de un minuto, fue difundida por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada y muestra a varios vecinos confrontando al sujeto, exigiéndole que devuelva el teléfono y llamándolo «descarado» y «reincidente».

«Eso para que vean aquí es la delincuencia acá en este país. Ahora mismo lo acabo de robar un teléfono a una señora mayor. Descarado lo que es. Tremendo descarado», se escucha decir a uno de los presentes en el video.

En otro momento, los vecinos presionan al detenido para que entregue el dispositivo: «¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde lo diste? ¿Dónde está el teléfono?».

El hecho de que el presunto ladrón estuviera en libertad temporal agrava la percepción ciudadana sobre la efectividad del sistema penitenciario cubano. El Código Penal vigente (Ley No. 151/2022) permite salidas de hasta 72 horas renovables a reclusos con buena conducta, un mecanismo que ha sido criticado por facilitar la reincidencia.

El incidente se suma a una cadena de capturas ciudadanas que se han multiplicado en La Habana ante la creciente ineficacia de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). El pasado miércoles, vecinos del propio Vedado capturaron a otro hombre que robaba las ruedas de contenedores de basura en la calle Jovellar, esquina con L y M. Ese detenido fue entregado a la PNR en la unidad de Zapata y C, y durante su captura pidió que no lo filmaran.

El sábado, en el Reparto Modelo de Camagüey, un anciano con muleta sorprendió a un ladrón en su casa y los vecinos lo amarraron hasta la llegada de las autoridades.

El Vedado acumula varios antecedentes similares. En junio de 2023, vecinos atraparon a un ladrón de celulares en la calle 23 entre E y F que portaba una mochila llena de pertenencias ajenas, y en mayo de ese mismo año fue capturado otro hombre mientras intentaba robar un taxi en la intersección de 23 y M.

El fenómeno refleja una crisis de seguridad pública sin precedentes en Cuba. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, con un promedio de siete a ocho delitos diarios. Los robos representaron 1,536 casos, un incremento del 479% desde 2023.

La Habana registró 398 delitos verificados en 2025, siendo la tercera provincia más afectada tras Matanzas (503) y Granma (424). El propio Ministerio del Interior (MININT) admitió en febrero de 2026 un alza del 25% en delitos contra la propiedad, que atribuyó a la «situación económica compleja», en una inusual concesión que elude la responsabilidad del régimen tras décadas de políticas que han hundido la economía cubana.

Los robos de teléfonos móviles son especialmente frecuentes dado el alto valor de los dispositivos en el mercado informal cubano, donde un equipo puede equivaler a varios meses de salario. Los salarios reales en Cuba cayeron un 33,5% entre 2021 y 2024, lo que ha disparado los delitos por subsistencia en toda la isla.