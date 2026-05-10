EE.UU. se plantea eliminar impuesto a la gasolina tras alza de precios

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró este domingo que la Casa Blanca estaría abierta a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, en medio de un alza histórica de precios del combustible provocada por la guerra con Irán.

Wright señaló en la cadena NBC que «todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración».

El precio promedio nacional de la gasolina alcanzó 4,52 dólares por galón este domingo, según datos de la asociación automovilística AAA, lo que representa un aumento de más del 50% desde el inicio del conflicto con Irán.

Ese precio de la gasolina en EE.UU. se disparó más del 50% tras el inicio de la Operación Furia Épica el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron más de 1,700 ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes.

Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo, colapsando el tráfico naval en un 97% y varado más de 2,000 buques en una vía por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

El impuesto federal a la gasolina es de 18,3 centavos por galón —sin modificaciones desde 1993— y de 24,3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa adicional de 0,1 centavos por galón para ambos combustibles destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

La administración Trump admitió que el precio de la gasolina podría seguir subiendo en semanas anteriores, en medio de tensiones internas en el gabinete sobre las perspectivas energéticas.

El propio Wright había reconocido en CNN el 19 de abril que los precios no bajarían de tres dólares por galón hasta 2027, una declaración que Trump rechazó públicamente como «totalmente equivocada».

En Florida, la gasolina subió 40 centavos y podría seguir escalando, con un precio que alcanzó 4,34 dólares por galón a principios de mayo, un 37% más que al inicio del conflicto.

El impacto en los consumidores es severo: según una encuesta de The Washington Post publicada a finales de abril, el 44% de los adultos en EE.UU. ha reducido la frecuencia con la que conduce, el 34% ha modificado sus planes de viaje o vacaciones y el 42% ha recortado otros gastos del hogar para cubrir el costo del combustible.

La guerra con Irán disparó el precio de la gasolina y llevó la inflación al 3,3% interanual en marzo de 2026, el mayor nivel en dos años.

Para hacer frente a la crisis, Trump autorizó en marzo la liberación de 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, la mayor extracción en la historia del país, coordinada con la Agencia Internacional de Energía para un total global de 400 millones de barriles.

Sin embargo, la medida no logró contener el alza de forma sostenida, y los precios del petróleo y la gasolina alcanzaron niveles altos en EE.UU. a principios de mayo.

La suspensión del impuesto federal requiere aprobación del Congreso y tendría un costo aproximado de 30,000 millones de dólares anuales, según análisis de la Universidad de Pensilvania, aunque el ahorro real para el consumidor promedio sería de menos de ocho dólares mensuales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, predijo que la gasolina podría bajar a tres dólares por galón en verano de 2026 si se reabre el Estrecho de Ormuz, una perspectiva que Wright calificó de incierta al advertir que «todo tiene tradeoffs».