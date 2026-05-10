EE.UU. se plantea eliminar impuesto a la gasolina tras alza de precios

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró este domingo que la Casa Blanca estaría abierta a suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, en medio de un alza histórica de precios del combustible provocada por la guerra con Irán.
Wright señaló en la cadena NBC que «todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración».
El precio promedio nacional de la gasolina alcanzó 4,52 dólares por galón este domingo, según datos de la asociación automovilística AAA, lo que representa un aumento de más del 50% desde el inicio del conflicto con Irán.
Ese precio de la gasolina en EE.UU. se disparó más del 50% tras el inicio de la Operación Furia Épica el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron más de 1,700 ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes.
Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz el 4 de marzo, colapsando el tráfico naval en un 97% y varado más de 2,000 buques en una vía por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.
El impuesto federal a la gasolina es de 18,3 centavos por galón —sin modificaciones desde 1993— y de 24,3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa adicional de 0,1 centavos por galón para ambos combustibles destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.
La administración Trump admitió que el precio de la gasolina podría seguir subiendo en semanas anteriores, en medio de tensiones internas en el gabinete sobre las perspectivas energéticas.
El propio Wright había reconocido en CNN el 19 de abril que los precios no bajarían de tres dólares por galón hasta 2027, una declaración que Trump rechazó públicamente como «totalmente equivocada».
En Florida, la gasolina subió 40 centavos y podría seguir escalando, con un precio que alcanzó 4,34 dólares por galón a principios de mayo, un 37% más que al inicio del conflicto.
El impacto en los consumidores es severo: según una encuesta de The Washington Post publicada a finales de abril, el 44% de los adultos en EE.UU. ha reducido la frecuencia con la que conduce, el 34% ha modificado sus planes de viaje o vacaciones y el 42% ha recortado otros gastos del hogar para cubrir el costo del combustible.
La guerra con Irán disparó el precio de la gasolina y llevó la inflación al 3,3% interanual en marzo de 2026, el mayor nivel en dos años.
Para hacer frente a la crisis, Trump autorizó en marzo la liberación de 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, la mayor extracción en la historia del país, coordinada con la Agencia Internacional de Energía para un total global de 400 millones de barriles.
Sin embargo, la medida no logró contener el alza de forma sostenida, y los precios del petróleo y la gasolina alcanzaron niveles altos en EE.UU. a principios de mayo.
La suspensión del impuesto federal requiere aprobación del Congreso y tendría un costo aproximado de 30,000 millones de dólares anuales, según análisis de la Universidad de Pensilvania, aunque el ahorro real para el consumidor promedio sería de menos de ocho dólares mensuales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, predijo que la gasolina podría bajar a tres dólares por galón en verano de 2026 si se reabre el Estrecho de Ormuz, una perspectiva que Wright calificó de incierta al advertir que «todo tiene tradeoffs».
Preguntas frecuentes sobre el impacto de la guerra con Irán en los precios de la gasolina en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué han subido tanto los precios de la gasolina en EE.UU.?
El alza de los precios de la gasolina en EE.UU. se debe principalmente al cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, una respuesta a la "Operación Furia Épica" lanzada por Estados Unidos e Israel. Este estrecho es una vía crucial por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, y su cierre ha generado una disrupción significativa en el suministro de petróleo, provocando un aumento del precio del crudo y, consecuentemente, de la gasolina.
¿Qué medidas considera EE.UU. para aliviar el alto costo de la gasolina?
Estados Unidos se plantea suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, que es de 18,3 centavos por galón. Esta medida busca reducir los costos para los consumidores en medio de la crisis actual, aunque requiere la aprobación del Congreso y su impacto real en el ahorro del consumidor promedio sería limitado, alrededor de ocho dólares mensuales.
¿Cómo ha afectado la guerra con Irán la inflación en EE.UU.?
La guerra con Irán ha elevado la inflación en EE.UU. al 3,3% interanual en marzo de 2026, el nivel más alto en dos años. El incremento de los precios de la gasolina, junto con otros factores energéticos, ha contribuido significativamente al aumento del índice de precios al consumidor, impactando el costo de vida de los estadounidenses.
¿Qué impacto tiene el alto precio de la gasolina en el comportamiento de los consumidores estadounidenses?
El alto precio de la gasolina ha llevado a los consumidores a reducir su frecuencia de conducción y a recortar otros gastos del hogar. Según una encuesta, el 44% de los adultos en EE.UU. ha disminuido la frecuencia con la que conduce, y el 42% ha reducido otros gastos para compensar el costo del combustible. Este cambio en el comportamiento de consumo refleja la carga económica que representa el encarecimiento de la gasolina para los hogares.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.