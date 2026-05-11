Embajador de EE.UU. en Roma recibe al Secretario Rubio y destaca labor del equipo diplomático estadounidense en Italia

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El embajador de Estados Unidos en Italia, Tilman J. Fertitta, publicó este lunes un mensaje en su cuenta de X en el que destacó la visita del Secretario de Estado Marco Rubio a Roma la semana pasada y elogió el trabajo del equipo diplomático estadounidense en el país.

Fertitta calificó de «privilegio» haber recibido a Rubio y subrayó que durante su estancia el Secretario se reunió personalmente con el equipo de la Tri-Mission estadounidense en Roma para agradecerles su «excepcional servicio».

«Desde el avance de las prioridades estratégicas de EE.UU. hasta el fortalecimiento de nuestros lazos bilaterales con Italia, estos profesionales son la columna vertebral de nuestra diplomacia», escribió el embajador, quien añadió sentirse «orgulloso de liderar un grupo tan talentoso que marca una diferencia real en el escenario mundial».

La visita de Rubio a Roma se desarrolló entre el seis y el ocho de mayo y tuvo como eje central el fortalecimiento de las relaciones con Italia y el Vaticano en un momento de tensiones diplomáticas.

El siete de mayo, Rubio se reunió con el Papa León XIV en la Biblioteca privada del Palacio Apostólico del Vaticano, en un encuentro que el propio Secretario describió como «muy cordial e importante».

Fue el segundo encuentro entre ambos; el primero tuvo lugar el 19 de mayo de 2025, un día después de la misa inaugural del pontificado.

Entre los temas abordados figuraron la ayuda humanitaria a Cuba a través de la Iglesia Católica, la amenaza iraní, la situación en Oriente Medio y la libertad religiosa.

Rubio también advirtió al Papa sobre la amenaza que representa Irán y se reunió con el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado Vaticano, y el Arzobispo Paul Richard Gallagher, responsable de las relaciones con los estados.

El ocho de mayo, el Secretario se reunió con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, completando así una agenda bilateral de alto nivel.

La visita buscaba también reparar tensiones generadas por críticas públicas del presidente Donald Trump al Papa León XIV, a quien acusó de «poner en peligro a los católicos» por sus posiciones sobre Irán.

Rubio, católico conservador de origen cubano, fue designado como interlocutor privilegiado para recomponer esas relaciones con el Vaticano.

La Tri-Mission estadounidense en Roma, una de las misiones diplomáticas más grandes del mundo, agrupa tres entidades: la Embajada ante Italia, la Embajada ante la Santa Sede y la Misión de EE.UU. ante las Agencias de la ONU en Roma.

Fertitta fue nominado por Trump en diciembre de 2024 y confirmado por el Senado el 29 de abril de 2025 con un amplio respaldo bipartidista de 83 votos a favor y 14 en contra.

El régimen cubano, por su parte, celebró la visita de Rubio al Vaticano como un reconocimiento al papel del Papa León XIV, en un intento de capitalizar diplomáticamente los contactos entre Washington y la Santa Sede sobre la situación en la isla.