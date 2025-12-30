Paralizada la venta de gas licuado en Granma por falta de suministro desde Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
La venta de gas licuado de petróleo (GLP) quedó paralizada en la provincia de Granma debido al agotamiento del combustible en la planta de Santiago de Cuba, informó la División Territorial Comercializadora de Combustible a través de un comunicado difundido por el medio oficial CNC TV Granma en Facebook.
Según la nota oficial, la disponibilidad de GLP en la planta santiaguera se encuentra agotada hasta nuevo aviso, lo que ha provocado la interrupción total de la venta en Granma y generado malestar entre los consumidores, que dependen de este combustible para la cocción diaria de alimentos.
La entidad lamentó los inconvenientes ocasionados y pidió a la población mantenerse atenta a sus canales oficiales, donde se anunciaría una eventual reanudación del servicio. Sin embargo, comentarios de usuarios en el canal de Telegram de la empresa reflejan una creciente frustración por la breve duración del suministro, que habría comenzado alrededor del 19 del mes en curso.
“No llevan ni 15 días vendiendo”, cuestionó el usuario Luis Javier Milanés Merconchini, mientras Marisol Londres García expresó: “Comenzaron a vender el día 19 y ya no hay en los inventarios… ¿hasta cuándo es esto?”.
Otros consumidores señalaron el impacto directo en la vida diaria. Ana Margarita Ayala Macía afirmó que, ante la falta de gas, deben seguir “batallando con la leña” para poder cocinar, una situación que se repite en varias zonas del país.
Lo más leído hoy:
Aunque la empresa comercializadora agradeció la “comprensión” de la población y ofreció disculpas, la nueva paralización del servicio vuelve a evidenciar la inestabilidad crónica en el suministro de combustibles domésticos, un problema que afecta de manera constante a las familias cubanas y que obliga a recurrir a alternativas precarias y poco seguras.
La falta de gas se suma a otros déficits cotidianos —apagones, escasez de alimentos y dificultades en el transporte— que continúan deteriorando las condiciones de vida en la provincia.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de abastecimiento de gas licuado en Cuba
¿Por qué se paralizó la venta de gas licuado en Granma?
La venta de gas licuado en Granma se paralizó debido al agotamiento del combustible en la planta de Santiago de Cuba. Esto ha llevado a una interrupción total del servicio en la provincia, generando malestar entre los consumidores que dependen de este recurso para la cocción diaria de alimentos.
¿Cuál es la situación del suministro de gas licuado en Santiago de Cuba?
En Santiago de Cuba, el desabastecimiento de gas licuado es un problema crónico. El suministro se reanudó por solo 12 días antes de agotarse nuevamente, lo que afecta a miles de familias. Esta inestabilidad se debe a la falta de importaciones y a la incapacidad del Estado para garantizar un suministro estable.
¿Qué alternativas tienen las familias cubanas ante la falta de gas licuado?
Ante la falta de gas licuado, muchas familias recurren a alternativas precarias como la leña o el queroseno. Estas opciones son nocivas y peligrosas para la salud, pero son la única solución para cocinar en medio de apagones frecuentes y una crisis energética generalizada.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis del gas licuado?
El gobierno cubano ha implementado medidas restrictivas para intentar distribuir de manera equitativa el poco gas disponible. Sin embargo, estas medidas no han logrado solucionar la escasez crónica, que depende de la llegada de embarcaciones para el reabastecimiento y de la disponibilidad de divisas para importaciones.
¿Cómo afecta la escasez de gas licuado a la vida diaria de los cubanos?
La escasez de gas licuado afecta gravemente la vida diaria de los cubanos, dificultando la cocción de alimentos y obligando a adoptar métodos alternativos inseguros. Además, se suma a otros problemas como apagones, escasez de alimentos y dificultades en el transporte, deteriorando las condiciones de vida en la isla.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.