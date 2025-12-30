Paralizada la venta de gas licuado en Granma por falta de suministro desde Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La venta de gas licuado de petróleo (GLP) quedó paralizada en la provincia de Granma debido al agotamiento del combustible en la planta de Santiago de Cuba, informó la División Territorial Comercializadora de Combustible a través de un comunicado difundido por el medio oficial CNC TV Granma en Facebook.

Según la nota oficial, la disponibilidad de GLP en la planta santiaguera se encuentra agotada hasta nuevo aviso, lo que ha provocado la interrupción total de la venta en Granma y generado malestar entre los consumidores, que dependen de este combustible para la cocción diaria de alimentos.

La entidad lamentó los inconvenientes ocasionados y pidió a la población mantenerse atenta a sus canales oficiales, donde se anunciaría una eventual reanudación del servicio. Sin embargo, comentarios de usuarios en el canal de Telegram de la empresa reflejan una creciente frustración por la breve duración del suministro, que habría comenzado alrededor del 19 del mes en curso.

“No llevan ni 15 días vendiendo”, cuestionó el usuario Luis Javier Milanés Merconchini, mientras Marisol Londres García expresó: “Comenzaron a vender el día 19 y ya no hay en los inventarios… ¿hasta cuándo es esto?”.

Otros consumidores señalaron el impacto directo en la vida diaria. Ana Margarita Ayala Macía afirmó que, ante la falta de gas, deben seguir “batallando con la leña” para poder cocinar, una situación que se repite en varias zonas del país.

Aunque la empresa comercializadora agradeció la “comprensión” de la población y ofreció disculpas, la nueva paralización del servicio vuelve a evidenciar la inestabilidad crónica en el suministro de combustibles domésticos, un problema que afecta de manera constante a las familias cubanas y que obliga a recurrir a alternativas precarias y poco seguras.

La falta de gas se suma a otros déficits cotidianos —apagones, escasez de alimentos y dificultades en el transporte— que continúan deteriorando las condiciones de vida en la provincia.