Yariel Rodríguez firma sólida salida en Triple-A con seis ponches

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El lanzador cubano Yariel Rodríguez ofreció una destacada actuación este miércoles con los Buffalo Bisons en la categoría Triple-A, al lograr seis ponches en 2.1 entradas lanzadas de solo una carrera permitida.

De acuerdo con el periodista Francys Romero, el derecho alcanzó 96.2 millas por hora con su recta y generó 11 swings fallados en los bateadores rivales, cifras que reflejan la calidad de su arsenal a pesar de la brevedad de la salida.

El periodista Francys Romero destacó la actuación del cubano: "Yariel Rodríguez tuvo una gran salida este miércoles en Triple-A con Buffalo Bisons. Ponchó a 6 en 2.1 innings con una carrera permitida. Alcanzó las 96.2 mph con su recta y generó 11 swings fallados en los oponentes".

Rodríguez fue asignado a los Buffalo Bisons el 27 de marzo, luego de no lograr un puesto en el equipo principal de los Toronto Blue Jays durante el Spring Training 2026.

La situación del lanzador con la organización canadiense es compleja. En diciembre de 2025, Toronto lo removió del roster de 40 jugadores pese a que había registrado una efectividad de 3.08 con 66 ponches en 73.0 entradas durante la temporada regular de las Grandes Ligas.

A lo largo de su carrera en las Grandes Ligas entre 2024 y 2025, Rodríguez acumuló marca de 4-10, efectividad de 3.83, 87 apariciones —incluyendo 22 aperturas—, 159.2 entradas lanzadas y 151 ponches.

El cubano, de 29 años, defectó de la isla en febrero de 2022 vía México y firmó un contrato de cuatro años por 12 millones de dólares con los Blue Jays en diciembre de 2023.

Antes de su llegada a Estados Unidos, Rodríguez fue una figura destacada en la Serie Nacional cubana con Holguín, donde registró 2.99 de efectividad con 127 ponches en 98 entradas durante la temporada 2020-21 y ganó el premio al Lanzador del Año.

En enero de 2026, los Blue Jays le dieron permiso para representar a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde participó desde el bullpen.

Rodríguez aún mantiene tres años de contrato vigente con Toronto, lo que convierte cada salida en Triple-A en una oportunidad para forzar su regreso a las Grandes Ligas.