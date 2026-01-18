El Nobel se pronuncia tras la entrega de la medalla de María Corina Machado a Donald Trump

Vídeos relacionados:

El Comité Noruego del Nobel publicó un comunicado donde, de manera contundente, recordó que el Premio Nobel de la Paz es un reconocimiento personal e intransferible, después de que la opositora venezolana María Corina Machado entregara condecoración al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca.

Según el texto difundido por la Fundación Nobel, una de sus principales misiones es “salvaguardar la dignidad de los Premios Nobel y su correcta administración”.

La institución insistió en que los galardones “no pueden, ni siquiera simbólicamente, ser transferidos ni distribuidos”, reafirmando que el honor permanece para siempre ligado a la persona premiada.

La declaración llega luego del gesto de Machado, distinguida en diciembre de 2025 con el Nobel de la Paz por su papel en la transición democrática de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

En la ceremonia en Washington, la líder venezolana entregó su medalla a Trump como muestra de agradecimiento por la operación que condujo a la captura del exmandatario chavista y su esposa, Cilia Flores, a inicios de este año.

El Comité reiteró además que no comenta las acciones posteriores de los laureados, pues su responsabilidad se limita a valorar sus méritos hasta el momento de la concesión.

“El premio y el laureado son inseparables. Aunque la medalla, el diploma o el dinero cambien de manos, el reconocimiento pertenece siempre a quien fue designado como ganador”, señala el texto.

Hasta el momento de redacción de esta nota, ni María Corina Machado ni Donald Trump han ofrecido declaraciones sobre si el mandatario estadounidense devolverá la medalla a la opositora.

Sin embargo, el gesto político ha provocado un intenso debate en círculos diplomáticos y académicos, mientras legisladores republicanos como María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart destacaron públicamente la entrega como un símbolo del liderazgo de Trump en la política hacia Venezuela.

El comunicado de la Fundación Nobel concluye recordando que las medallas, elaboradas en oro de 18 quilates y con un peso de 196 gramos, son símbolos físicos del reconocimiento, pero no representan la propiedad del premio ni su título histórico.