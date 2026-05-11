¡Sin palabras! La ONU lanza en Cuba concursos sobre nutrición y seguridad alimentaria

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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU lanzó en Cuba tres concursos artísticos sobre seguridad alimentaria y nutrición, en un momento en que casi la totalidad de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos.

Las convocatorias, abiertas a residentes de todas las edades, incluyen el certamen de fotografía creativa Miradas que alimentan, el concurso de artes plásticas para adultos y el concurso infantil PMA en Acción, dedicado a niños y adolescentes.

Etienne Labande, representante del PMA en la isla, defendió la iniciativa al señalar que «estas iniciativas permiten a la población expresarse sobre temas esenciales a través del arte, el cual se erige como un canal de diálogo que complementa la enseñanza formal y genera un impacto directo en las comunidades».

El contraste con la realidad es brutal: una encuesta reciente reveló que uno de cada tres hogares cubanos reportó que al menos un miembro se acostó sin cenar en 2025, un aumento de 9,3 puntos porcentuales respecto a 2024, según el Food Monitor Program.

El mismo organismo documentó que el 96,91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos debido a la inflación y la caída del poder adquisitivo, con un salario mínimo de 2,100 pesos cubanos —equivalente a unos 4,8 dólares— que el 94,65% de los encuestados considera insuficiente para cubrir la alimentación básica.

La provincia de Granma concentra uno de los peores índices: el 78,9% de su población enfrenta inseguridad alimentaria, más del doble del promedio nacional.

Las muertes por desnutrición en Cuba aumentaron un 74% entre 2022 y 2023, al pasar de 43 a 75 fallecidos, según datos de la propia Oficina Nacional de Estadísticas e Información del régimen.

Mientras tanto, la prensa oficial del Partido Comunista en Granma promovió el consumo de semillas silvestres como vía para «fortalecer la soberanía alimentaria», en una muestra de las respuestas que el régimen ofrece ante el colapso alimentario.

La producción nacional cubana se ha desplomado en todos los rubros básicos: la carne de cerdo cayó un 93,2%, el arroz entre un 59% y un 81%, los huevos un 43% y la leche un 37,6%, según datos oficiales.

El PMA ejecutó proyectos por 57,9 millones de dólares en Cuba durante el ciclo 2021-2025, y en 2024 el propio gobierno cubano solicitó formalmente ayuda al organismo para el suministro de leche en polvo para menores de siete años, un hecho sin precedentes que confirmó la magnitud de la crisis.

Organizaciones independientes acusan a la ONU de legitimar al régimen cubano al publicitar iniciativas culturales que encubren los fallos sistémicos del Estado, mientras el 79,75% de los encuestados por el Food Monitor Program culpa a la «deficiente administración estatal» por el hambre —un aumento de 18 puntos respecto a 2024—, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que el 89% de la población vive en pobreza extrema y siete de cada diez cubanos renuncian a al menos una comida diaria.