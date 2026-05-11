"Ser estudiante en Cuba y vivir en el campo es una desgracia": joven conmueve en TikTok con su testimonio

Una joven cubana de 21 años identificada como Thaly Holguín (@soy_thalyholguin) conmovió en TikTok con un video en el que describe su realidad como estudiante universitaria de zona rural.
El video, publicado el pasado jueves, retrata una situación que afecta a muchos jóvenes en la isla: la imposibilidad de estudiar y vivir con dignidad en medio de la peor crisis energética y de transporte que Cuba ha vivido en décadas.
Thaly cursa cuarto año de Estomatología —la carrera de dentista— y explica que, aunque en el campo su familia puede sembrar algunos alimentos y cocinar con fogón de leña, la combinación de estudios y vida rural se volvió insostenible: «Vivo en el campo y aunque podemos sembrar algunas cositas, tenemos nuestro fogón de leña, podemos resolver la comida, pero llegar de la escuela y ponerte a cocinar con leña es duro y es bien difícil».
Esa dificultad llevó a su familia a tomar la decisión de que ella se mudara a la ciudad, cerca de su facultad. Pero el alivio fue parcial: «Aunque vivo sola e igual paso trabajo», reconoce en el video.
El pasaje más emotivo del testimonio gira en torno al transporte. Thaly no había podido visitar a su familia en el campo durante aproximadamente dos meses por la crisis de combustible: «Aquí en Cuba no hay transporte básicamente, lo único que están funcionando son los triciclos eléctricos porque no hay combustible de ningún tipo para transporte, o sea para carro o camión».
El suyo no es un caso aislado. El transporte estatal de pasajeros cayó un 93% a nivel nacional para principios de mayo, y el gobierno llegó a espaciar el pase de estudiantes internos a cada 21 días para priorizar traslados de profesores y personal de guardia nocturna.
Instituciones como la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) ordenaron que sus alumnos regresaran a sus hogares «por sus propios medios», sin garantizar ningún tipo de transporte oficial.
En Matanzas, más de 90,000 estudiantes no llegaron a 504 escuelas por falta de combustible, y a nivel universitario casi 177,000 alumnos vieron sus evaluaciones modificadas por la crisis.
La dependencia del fogón de leña que describe Thaly tampoco es exclusiva del campo. La escasez de gas doméstico y los apagones de hasta 20 horas diarias han llevado incluso a residentes urbanos a instalar fogones en los balcones de edificios. En Holguín —la provincia de la joven— una mujer de 49 años cocinaba bajo la lluvia en un fogón improvisado al aire libre para alimentar a su nieta enferma.
El propio Miguel Díaz-Canel reconoció el 14 de marzo que no había llegado «ni una gota de combustible» al país desde enero. Cuba produce solo 40,000 barriles de petróleo diarios frente a un consumo de más de 110,000, un déficit estructural que el régimen no ha podido resolver.
Thaly cerró su video con una frase que resume la contradicción entre la precariedad y el afecto familiar: «No hay nada como la comida de mi mamá, por eso voy al campo a cada rato simplemente para ver a mi familia».
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y el impacto en la vida estudiantil y cotidiana
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo afecta la crisis energética a los estudiantes en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha afectado gravemente la vida de los estudiantes, especialmente en zonas rurales. La falta de transporte y combustible ha dificultado su movilidad, impidiendo incluso visitar a sus familias por meses. Además, los apagones prolongados y la escasez de gas doméstico llevan a muchos a cocinar con leña, aumentando las dificultades diarias.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los cubanos debido a la crisis energética?
La crisis energética en Cuba ha provocado apagones de hasta 20 horas diarias, afectando la conservación de alimentos y el funcionamiento de servicios básicos. El transporte público se ha colapsado, y muchos deben recurrir a medios improvisados para movilizarse. Esta situación ha llevado a los ciudadanos a buscar soluciones creativas para sobrevivir, como cocinar con leña o carbón.
¿Cómo está respondiendo el gobierno cubano ante la crisis actual?
El gobierno cubano ha reconocido la gravedad de la crisis energética y alimentaria, pero sus acciones han sido insuficientes para resolverla. Se ha implementado un plan de emergencia llamado "Opción Cero", que ofrece raciones mínimas de alimentos, pero no aborda el déficit estructural de recursos. La ineficacia del régimen para garantizar el abastecimiento de combustible y alimentos ha incrementado la frustración entre la población.
¿De qué forma los cubanos están adaptándose a la crisis?
Ante la crisis, los cubanos han tenido que adaptarse de diversas maneras ingeniosas y resilientes. Muchos recurren a cocinar con leña o carbón debido a la falta de electricidad y gas. La solidaridad entre ciudadanos ha cobrado fuerza, como en el caso de campañas que ayudan a los más necesitados, evidenciando la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades básicas.
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