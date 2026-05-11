"Ser estudiante en Cuba y vivir en el campo es una desgracia": joven conmueve en TikTok con su testimonio

Una joven cubana de 21 años identificada como Thaly Holguín (@soy_thalyholguin) conmovió en TikTok con un video en el que describe su realidad como estudiante universitaria de zona rural.

El video, publicado el pasado jueves, retrata una situación que afecta a muchos jóvenes en la isla: la imposibilidad de estudiar y vivir con dignidad en medio de la peor crisis energética y de transporte que Cuba ha vivido en décadas.

Thaly cursa cuarto año de Estomatología —la carrera de dentista— y explica que, aunque en el campo su familia puede sembrar algunos alimentos y cocinar con fogón de leña, la combinación de estudios y vida rural se volvió insostenible: «Vivo en el campo y aunque podemos sembrar algunas cositas, tenemos nuestro fogón de leña, podemos resolver la comida, pero llegar de la escuela y ponerte a cocinar con leña es duro y es bien difícil».

Esa dificultad llevó a su familia a tomar la decisión de que ella se mudara a la ciudad, cerca de su facultad. Pero el alivio fue parcial: «Aunque vivo sola e igual paso trabajo», reconoce en el video.

El pasaje más emotivo del testimonio gira en torno al transporte. Thaly no había podido visitar a su familia en el campo durante aproximadamente dos meses por la crisis de combustible: «Aquí en Cuba no hay transporte básicamente, lo único que están funcionando son los triciclos eléctricos porque no hay combustible de ningún tipo para transporte, o sea para carro o camión».

El suyo no es un caso aislado. El transporte estatal de pasajeros cayó un 93% a nivel nacional para principios de mayo, y el gobierno llegó a espaciar el pase de estudiantes internos a cada 21 días para priorizar traslados de profesores y personal de guardia nocturna.

Instituciones como la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) ordenaron que sus alumnos regresaran a sus hogares «por sus propios medios», sin garantizar ningún tipo de transporte oficial.

En Matanzas, más de 90,000 estudiantes no llegaron a 504 escuelas por falta de combustible, y a nivel universitario casi 177,000 alumnos vieron sus evaluaciones modificadas por la crisis.

La dependencia del fogón de leña que describe Thaly tampoco es exclusiva del campo. La escasez de gas doméstico y los apagones de hasta 20 horas diarias han llevado incluso a residentes urbanos a instalar fogones en los balcones de edificios. En Holguín —la provincia de la joven— una mujer de 49 años cocinaba bajo la lluvia en un fogón improvisado al aire libre para alimentar a su nieta enferma.

El propio Miguel Díaz-Canel reconoció el 14 de marzo que no había llegado «ni una gota de combustible» al país desde enero. Cuba produce solo 40,000 barriles de petróleo diarios frente a un consumo de más de 110,000, un déficit estructural que el régimen no ha podido resolver.

Thaly cerró su video con una frase que resume la contradicción entre la precariedad y el afecto familiar: «No hay nada como la comida de mi mamá, por eso voy al campo a cada rato simplemente para ver a mi familia».