Reparten leche condensada y café gracias a donaciones de cubanos en Estados Unidos

El activista Yureibys Torresilla volvió a abrir las puertas de su casa en Sancti Spíritus para repartir leche condensada y café tostado a personas en situación de calle en Cuba, gracias a donaciones de seguidores cubanos residentes en Estados Unidos.

Torresilla compartió la acción en un video de Facebook en el que agradece a dos donantes en particular: una seguidora especial que quiso que los beneficiarios "se den un gustito con leche condensada", y un seguidor descrito como médico que también desde Estados Unidos hizo posible la entrega de leche condensada y café tostado.

"Se volvieron a abrir las puertas de mi casa, gracias a seguidores desde los Estados Unidos", escribió Torresilla al publicar el video, una frase que sugiere que esta no es la primera vez que organiza este tipo de acción solidaria.

En el reparto también participaron Yanalli González y Nelys Valdés, quienes acompañaron a Torresilla en la distribución de los productos a los llamados "hermanos de la calle", como se denomina popularmente a las personas sin hogar en Cuba.

Las imágenes muestran a un grupo numeroso de personas reunidas frente a un edificio de fachada amarilla con reja ornamental, en lo que parece ser un barrio cubano, bajo el sol de pleno día.

La leche condensada y el café son productos de alto valor simbólico y práctico en Cuba: escasos, racionados y con precios en el mercado informal que superan ampliamente el salario promedio de la población. Para las personas en situación de calle, que no tienen acceso a la libreta de abastecimiento ni a redes de apoyo institucional, recibir estos productos representa un gesto de dignidad en medio de la crisis.

La iniciativa de Torresilla se inscribe en una tendencia creciente de solidaridad ciudadana organizada a través de redes sociales, donde activistas e influencers cubanos recaudan donaciones —principalmente de la diáspora en Estados Unidos y España— para repartir alimentos directamente a quienes más los necesitan, sin intermediación estatal.

Casos similares se han documentado en distintas provincias del país durante los últimos meses. En febrero de 2025, una joven creadora de contenido entregó alimentos, ropa e insumos a ancianos y personas sin hogar en calles de La Habana. Ese mismo mes, un hombre regaló su abrigo a un anciano en situación de calle en Matanzas. En enero de 2025, un grupo solidario entregó ropa, sopa y té a un anciano sin hogar en El Vedado.

A finales de 2025, el negocio 5K Bar y el grupo Con Amor Todos Juntos ofrecieron una cena gratuita a más de 250 cubanos vulnerables en La Habana la noche de fin de año, tras recaudar 42,200 pesos cubanos y cinco MLC en donaciones.

Esta dinámica convierte a plataformas como Facebook en canales humanitarios informales que suplen la ausencia del Estado cubano en la atención a los sectores más vulnerables de la población, en un contexto de profunda crisis marcada por la escasez de alimentos, los apagones prolongados y el deterioro de los servicios sociales.