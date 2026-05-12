Cubanos reaccionan con sarcasmo a propaganda militar sobre aviones soviéticos

El pasado domingo, Canal Caribe emitió un reportaje para celebrar el 60 aniversario de la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, presentándola como un bastión de innovación tecnológica de la Fuerza Aérea Revolucionaria, pero el video logró el efecto contrario al buscado: una avalancha de burlas y sarcasmo de los propios cubanos.

El reportaje, producido por un equipo fílmico de las propias Fuerzas Armadas Revolucionarias, destacó como «hito fundacional» la reparación en 1966 de un MiG-15, un caza soviético diseñado en 1947 que ya era considerado obsoleto en aquella época, y como logro reciente la reparación de un avión de transporte AN-26, otro modelo soviético de los años sesenta.

La narración oficial afirmó que en seis décadas la empresa ha «modernizado y reparado más de 1,200 aeronaves», cifra que los comentaristas recibieron con escepticismo inmediato.

«Quiso decir que han reparado el mismo avión 1,200 veces», respondió con ironía un usuario en Facebook.

Otro detalle que no pasó inadvertido fue la autocertificación, ya que el propio reportaje señaló que la empresa está «certificada y acreditada» por la Dirección de Ingeniería de Aviación Civil de Cuba, el mismo organismo estatal que la habilita para operar. «Avalados y certificados por el propio organismo que los habilita a arreglar un avión. No es serio. Solo en un país comunista pasan esas cosas», escribió Enrique Boado.

La contradicción más llamativa, sin embargo, la ofreció el propio reportaje al admitir involuntariamente la crisis energética que padece la isla. «Mantener la industria viva es un gran reto, ya que con todas las carencias que tiene el país de combustible, con todas las dificultades, debemos reinventarnos desde el punto de vista que cuando no tenemos electricidad tenemos que buscar otros horarios de trabajo», reconoció un directivo de la empresa ante las cámaras.

El día del aniversario, 10 de mayo, coincidió con el Día de las Madres, y varios cubanos señalaron la ironía. «Hoy es el día de las madres y no hemos podido ni siquiera tener la dicha de tener corriente. Pero nada, sigan celebrando sus propias conquistas, que en nada nos benefician», escribió una internauta.

El contexto militar hace aún más elocuente el contraste. Según el análisis del exteniente coronel y piloto Orestes Lorenzo Pérez, más del 60% de los radares de las FAR están inoperativos. Los MiG-21 fueron retirados del servicio activo alrededor de 2020 por inoperatividad, y los MiG-29 están fuera de servicio por falta de repuestos rusos.

El exoficial Mario Riva Morales, teniente coronel retirado, fue aún más directo en enero de este año: «el ejército cubano no tiene posibilidad alguna frente a Estados Unidos».

La Empresa Yuri Gagarin está vinculada al conglomerado militar GAESA, que controla entre el 40% y 70% de la economía cubana. Apenas días antes del reportaje, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra GAESA y unas 180 empresas vinculadas al conglomerado militar.

El creador de contenido Osmani Pardo Guerra resumió en Instagram la reacción generalizada: «Mientras el resto del mundo se pelea por drones autónomos e inteligencia artificial, en la isla celebran los 60 años de la empresa Yuri Gagarin sacando pecho por reparar un MiG-15. Un avión que era tendencia cuando los Beatles apenas estaban empezando».