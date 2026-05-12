Campesino cubano: «Yo no paro ni aunque se pongan los americanos delante»

El Partido Comunista de Cuba (PCC) publicó en redes un video de 23 segundos en el que un campesino cubano declara con vehemencia que no dejará de producir «aunque los americanos se me pongan adelante», en lo que constituye una nueva pieza de propaganda del régimen para atribuir la crisis alimentaria al embargo estadounidense.

En el video, el hombre —de mediana edad, con camiseta azul y cadena dorada, frente a un campo de cultivo con plantas verdes— afirma: «A pesar de las dificultades y el bloqueo que nos impone el imperio de los Estados Unidos, nosotros no nos paramos porque nosotros tenemos que seguir produciendo comida para la revolució».

El PCC acompañó el video con el mensaje. «El espíritu y la voluntad de vencer del pueblo de Cuba no se doblega. Pese a las dificultades y el recrudecimiento del bloqueo en los campos cubanos, se buscan alternativas, sorteando carencias y dificultades, para producir alimentos. En cada rincón y de múltiples maneras» y el hashtag #LaPatriaSeDefiende.

Facebook / Partido Comunista de Cuba

La realidad del campo cubano contradice frontalmente ese mensaje. La producción de viandas cayó un 44%, la de huevos un 43% y la de leche un 37,6% solo en enero de 2025, según datos del propio gobierno. Entre 2018 y 2023, la carne de cerdo se desplomó un 95% y el arroz un 87%, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. Cuba depende del exterior para entre el 70% y el 80% de sus alimentos, según la FAO.

Los campesinos no solo enfrentan la escasez de insumos, sino también el impago crónico del Estado. Productores de Granma reportaron más de 1,000 toneladas de tomate sin cobrar, según el periódico estatal Girón. A principios de este mes, un campesino fue multado con 60,000 pesos —equivalente a cuatro veces el salario promedio— por «diferencia de edad en ganado».

La escasez de combustible agrava aún más el panorama. René Orellana, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, advirtió que la falta de diésel paraliza la maquinaria agrícola y compromete la recolección de cultivos: «La población no va a poder acceder a esos alimentos».

El régimen ha respondido a la crisis con dos estrategias paralelas: reformas tímidas, como el anuncio del fin del monopolio de Acopio en abril, y una campaña propagandística en redes sociales que carga todas las culpas al embargo. Esa narrativa genera creciente escepticismo entre los cubanos.