Campesino cubano: «Yo no paro ni aunque se pongan los americanos delante»

El Partido Comunista de Cuba (PCC) publicó en redes un video de 23 segundos en el que un campesino cubano declara con vehemencia que no dejará de producir «aunque los americanos se me pongan adelante», en lo que constituye una nueva pieza de propaganda del régimen para atribuir la crisis alimentaria al embargo estadounidense.
En el video, el hombre —de mediana edad, con camiseta azul y cadena dorada, frente a un campo de cultivo con plantas verdes— afirma: «A pesar de las dificultades y el bloqueo que nos impone el imperio de los Estados Unidos, nosotros no nos paramos porque nosotros tenemos que seguir produciendo comida para la revolució».
El PCC acompañó el video con el mensaje. «El espíritu y la voluntad de vencer del pueblo de Cuba no se doblega. Pese a las dificultades y el recrudecimiento del bloqueo en los campos cubanos, se buscan alternativas, sorteando carencias y dificultades, para producir alimentos. En cada rincón y de múltiples maneras» y el hashtag #LaPatriaSeDefiende.
La realidad del campo cubano contradice frontalmente ese mensaje. La producción de viandas cayó un 44%, la de huevos un 43% y la de leche un 37,6% solo en enero de 2025, según datos del propio gobierno. Entre 2018 y 2023, la carne de cerdo se desplomó un 95% y el arroz un 87%, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. Cuba depende del exterior para entre el 70% y el 80% de sus alimentos, según la FAO.
Los campesinos no solo enfrentan la escasez de insumos, sino también el impago crónico del Estado. Productores de Granma reportaron más de 1,000 toneladas de tomate sin cobrar, según el periódico estatal Girón. A principios de este mes, un campesino fue multado con 60,000 pesos —equivalente a cuatro veces el salario promedio— por «diferencia de edad en ganado».
La escasez de combustible agrava aún más el panorama. René Orellana, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, advirtió que la falta de diésel paraliza la maquinaria agrícola y compromete la recolección de cultivos: «La población no va a poder acceder a esos alimentos».
El régimen ha respondido a la crisis con dos estrategias paralelas: reformas tímidas, como el anuncio del fin del monopolio de Acopio en abril, y una campaña propagandística en redes sociales que carga todas las culpas al embargo. Esa narrativa genera creciente escepticismo entre los cubanos.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria en Cuba y el impacto del embargo
CiberCuba te lo explica:
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis alimentaria?
El gobierno cubano ha implementado reformas tímidas, como el fin del monopolio de Acopio, y ha promovido la agroecología como solución. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para revertir la caída en la producción agrícola y la dependencia de las importaciones.
¿Cómo afecta el embargo estadounidense a la producción agrícola en Cuba?
El embargo estadounidense es utilizado por el régimen cubano como excusa para justificar la crisis alimentaria. Sin embargo, la crisis es más profunda y estructural, derivada de décadas de políticas económicas centralizadas y errores en la gestión interna que han debilitado la producción agrícola nacional.
¿Cuál es la situación actual del campo cubano?
El campo cubano enfrenta graves problemas, como la escasez de insumos y combustible, impagos crónicos por parte del Estado, y una caída significativa en la producción de alimentos. Además, los campesinos recurren al trueque de alimentos por diésel, lo que refleja la gravedad de la situación.
¿Qué impacto tiene la crisis energética en la producción agrícola de Cuba?
La crisis energética ha paralizado gran parte de la maquinaria agrícola, lo que compromete la recolección de cultivos y, por ende, el acceso a alimentos. La falta de combustible es un factor crítico que agrava la crisis alimentaria en la isla.
¿Cuál es la respuesta del pueblo cubano ante la crisis alimentaria y energética?
La población cubana enfrenta una situación desesperada, con muchos recurriendo a soluciones improvisadas para cocinar y sobrevivir. La crisis ha generado un escepticismo creciente hacia la narrativa oficial que culpa al embargo de todos los problemas, mientras la realidad cotidiana desmiente esa explicación simplista.
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