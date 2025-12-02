Bolivia elimina el nombre de Che Guevara de una avenida

Vídeos relacionados:

Bolivia dio un paso simbólico al retirar el nombre de Ernesto “Che” Guevara, el "Héroe asesino", de una de sus avenidas más conocidas en Santa Cruz de la Sierra, decisión que marca distancia con el legado del guerrillero argentino-cubano.

Según informó el medio EjuTV Noticias, citando a El Deber, el Concejo Municipal de Santa Cruz aprobó por mayoría una ley que cambia el nombre de la Avenida Che Guevara por el de Monseñor Nicolás Castellanos, misionero español fallecido este año y ampliamente recordado por su trabajo social en el país.

La medida fue aprobada con siete votos del legislativo municipal y sustituye la denominación del revolucionario comunista por la de un religioso que dedicó más de tres décadas a la atención de los sectores más pobres de la ciudad.

Castellanos, fundador del Proyecto Hombres Nuevos, llegó a Bolivia en 1992 junto a un grupo de laicos y sacerdotes españoles.

Desde el barrio Plan Tres Mil, una de las zonas más humildes de Santa Cruz, impulsó programas de educación, salud, vivienda y alimentación para miles de familias.

La iniciativa social, concebida bajo el lema “por y con los pobres”, se consolidó con el tiempo como un modelo de acción comunitaria y recibió apoyo de voluntarios y benefactores de Bolivia y España.

El sacerdote falleció el 19 de febrero de 2025, a los 90 años, y fue enterrado en el mismo barrio donde desarrolló su obra.

El cambio de nombre fue interpretado por algunos analistas locales como un gesto de revisión histórica en un país donde el recuerdo del Che Guevara sigue siendo objeto de debate.

En 1967, el guerrillero fue capturado y ejecutado en la región boliviana de Vallegrande durante su intento fallido de extender la revolución castrista en Sudamérica.

Mientras el régimen cubano continúa exaltando su figura, en Bolivia crece el reconocimiento a líderes humanitarios y religiosos que dejaron un impacto real en las comunidades más vulnerables.

La avenida pasará ahora a llamarse Avenida Monseñor Nicolás Castellanos, un cambio que simboliza, para muchos bolivianos, la preferencia por las obras de servicio sobre las de violencia ideológica.

La decisión de sustituir el nombre de la Avenida Che Guevara por el de Monseñor Nicolás Castellanos en Santa Cruz de la Sierra se inscribe en una serie de medidas simbólicas y estructurales impulsadas tras la llegada al poder del nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz.

Su gobierno ha promovido una ruptura con el legado ideológico del Movimiento al Socialismo y ha priorizado figuras vinculadas al servicio social y comunitario, como Castellanos, en lugar de íconos de la lucha armada comunista como el Che.

Esta reorientación política también se refleja en decisiones como la eliminación del requisito de visado para turistas de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur y otros países, en un intento por dinamizar el turismo y revertir medidas que el nuevo gobierno considera antieconómicas e ideológicas.

El presidente Paz ha sostenido que Bolivia necesita abrirse al mundo y dejar atrás el aislamiento impuesto por agendas políticas del pasado.

Además, tras su victoria electoral, Estados Unidos expresó su intención de respaldar el proceso de recuperación económica de Bolivia, lo que marca un cambio notable en las relaciones exteriores del país andino y evidencia el nuevo rumbo emprendido por la administración de Paz.

En este nuevo contexto, acciones como el retiro del nombre del Che Guevara de los espacios públicos responden tanto a un giro ideológico como a una redefinición de las alianzas políticas e institucionales del Estado boliviano.