Marrero acusa a EE.UU. de querer "asfixiar" a Cuba y en las redes le responden sin filtros

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz publicó este miércoles en su cuenta de X un mensaje en el que acusa al gobierno de Estados Unidos de intentar «asfixiar» a Cuba mediante sanciones económicas.
Marrero calificó las medidas de Washington como «una gravísima violación de los derechos humanos».
«La escalada de agresiones del gobierno de EE.UU. contra Cuba pretende la asfixia de un pueblo noble, que merece vivir en paz. Busca el estrangulamiento de recursos críticos y nuestro aislamiento comercial», escribió.
Acompañó el texto con una caricatura política que muestra al Tío Sam intentando sin éxito extraer una espada con los colores de la bandera cubana de una roca inscrita con la palabra «FIRMEZA».
El mensaje se produce días después de que el secretario de Estado Marco Rubio anunciara las primeras designaciones bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que bloquea bienes e intereses del régimen en territorio estadounidense.
Entre los objetivos de las nuevas sanciones contra Cuba figuran GAESA —el conglomerado militar que controla aproximadamente el 40% de la economía cubana—, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera, y Moa Nickel S.A., empresa mixta con la canadiense Sherritt International.
El gobierno cubano rechazó «en los términos más enérgicos» la orden ejecutiva, mientras analistas y voces críticas señalan que la responsabilidad del colapso energético y económico recae sobre 67 años de gestión dictatorial, no únicamente sobre el embargo estadounidense.
Las reacciones al post de Marrero en X fueron polarizadas y, en muchos casos, contundentes. Usuarios críticos al régimen le recriminaron directamente su discurso.
«Lo que más les aterra es que se les acabe esa vida de opulencia y lujos que solo ustedes llevan en Cuba, mientras todo el pueblo se muere de hambre. Tienen a los cubanos pasando penurias con el cuento del bloqueo», escribió un usuario.
Otro comentario fue aún más directo: «El pueblo cubano es noble... el régimen asesino de los Castro no. Tú eres parte del régimen asesino castrista que quieres blanquear».
Un tercer internauta resumió el escepticismo generalizado: «Los tienen activos en las redes sociales, pero eso no será suficiente. #AbajoLaDictadura».
Desde el bando oficialista, algunos seguidores de Marrero respaldaron el mensaje con los hashtags #LaPatriaSeDefiende y #CubaResiste.
El post de Marrero sigue un patrón ya establecido: cada nueva medida de presión estadounidense activa una respuesta discursiva del régimen en redes sociales que apela a la resistencia y culpa al embargo de todos los males, mientras Cuba proyecta una caída del PIB del 7.2% en 2026 y millones de cubanos enfrentan una crisis sin precedentes en décadas.
Rubio ha prometido aumentar la presión contra las élites del régimen, lo que anticipa nuevas rondas de sanciones en las próximas semanas.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. a Cuba y las reacciones del régimen
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el gobierno de EE.UU. impuso nuevas sanciones a Cuba?
EE.UU. impuso nuevas sanciones a Cuba como parte de una campaña de presión máxima liderada por el secretario de Estado Marco Rubio. Estas sanciones están dirigidas a entidades clave del régimen cubano, como GAESA, y tienen como objetivo bloquear bienes e intereses del régimen en territorio estadounidense, presionando por reformas políticas y económicas en la isla.
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¿Cuál es el impacto de las sanciones en el sector energético de Cuba?
Las sanciones han agravado la crisis energética en Cuba, resultando en apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio. La salida de la empresa canadiense Sherritt International, que operaba una significativa parte de la capacidad de generación eléctrica del país, ha contribuido a esta situación crítica.
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¿Qué papel juega GAESA en la economía cubana?
GAESA es un conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de Cuba. Está involucrado en sectores como el turismo, el comercio minorista, los puertos y las telecomunicaciones. Washington lo acusa de ser el núcleo del sistema comunista cleptocrático del régimen cubano.
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¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante estas sanciones?
El gobierno cubano ha condenado enérgicamente las sanciones, calificándolas de "agresión unilateral" e "intención genocida" por parte de EE.UU. Las autoridades cubanas, incluyendo al primer ministro Manuel Marrero y al presidente Miguel Díaz-Canel, han afirmado que las medidas solo fortalecen su determinación de defender la Revolución y el Socialismo.
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¿Qué consecuencias económicas se prevén para Cuba en 2026?
Se proyecta una contracción económica del 7,2% para Cuba en 2026 debido a las sanciones y la crisis energética resultante. La situación se ha agravado por la caída del turismo y la reducción de las importaciones energéticas, intensificando los desafíos económicos del país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.