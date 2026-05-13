Marrero acusa a EE.UU. de querer "asfixiar" a Cuba y en las redes le responden sin filtros

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz publicó este miércoles en su cuenta de X un mensaje en el que acusa al gobierno de Estados Unidos de intentar «asfixiar» a Cuba mediante sanciones económicas.

Marrero calificó las medidas de Washington como «una gravísima violación de los derechos humanos».

«La escalada de agresiones del gobierno de EE.UU. contra Cuba pretende la asfixia de un pueblo noble, que merece vivir en paz. Busca el estrangulamiento de recursos críticos y nuestro aislamiento comercial», escribió.

Acompañó el texto con una caricatura política que muestra al Tío Sam intentando sin éxito extraer una espada con los colores de la bandera cubana de una roca inscrita con la palabra «FIRMEZA».

El mensaje se produce días después de que el secretario de Estado Marco Rubio anunciara las primeras designaciones bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que bloquea bienes e intereses del régimen en territorio estadounidense.

Entre los objetivos de las nuevas sanciones contra Cuba figuran GAESA —el conglomerado militar que controla aproximadamente el 40% de la economía cubana—, su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera, y Moa Nickel S.A., empresa mixta con la canadiense Sherritt International.

El gobierno cubano rechazó «en los términos más enérgicos» la orden ejecutiva, mientras analistas y voces críticas señalan que la responsabilidad del colapso energético y económico recae sobre 67 años de gestión dictatorial, no únicamente sobre el embargo estadounidense.

Las reacciones al post de Marrero en X fueron polarizadas y, en muchos casos, contundentes. Usuarios críticos al régimen le recriminaron directamente su discurso.

«Lo que más les aterra es que se les acabe esa vida de opulencia y lujos que solo ustedes llevan en Cuba, mientras todo el pueblo se muere de hambre. Tienen a los cubanos pasando penurias con el cuento del bloqueo», escribió un usuario.

Otro comentario fue aún más directo: «El pueblo cubano es noble... el régimen asesino de los Castro no. Tú eres parte del régimen asesino castrista que quieres blanquear».

Un tercer internauta resumió el escepticismo generalizado: «Los tienen activos en las redes sociales, pero eso no será suficiente. #AbajoLaDictadura».

Desde el bando oficialista, algunos seguidores de Marrero respaldaron el mensaje con los hashtags #LaPatriaSeDefiende y #CubaResiste.

El post de Marrero sigue un patrón ya establecido: cada nueva medida de presión estadounidense activa una respuesta discursiva del régimen en redes sociales que apela a la resistencia y culpa al embargo de todos los males, mientras Cuba proyecta una caída del PIB del 7.2% en 2026 y millones de cubanos enfrentan una crisis sin precedentes en décadas.

Rubio ha prometido aumentar la presión contra las élites del régimen, lo que anticipa nuevas rondas de sanciones en las próximas semanas.