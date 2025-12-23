¡Navidad imposible! Así están los precios del arroz, pollo y cerdo en los mercados cubanos

Vídeos relacionados:

En los días previos a la Navidad, los precios de los alimentos en los mercados cubanos se han disparado, reflejando la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

Los reportes recopilados por CiberCuba este 22 de diciembre muestran incrementos significativos tanto en productos importados como en los de producción nacional.

Precios en MIPYMES y mercados privados

En los establecimientos privados, las llamadas MIPYMES, el arroz importado se vende entre 690 y 840 pesos por kilogramo, mientras los frijoles negros alcanzan hasta 840 pesos por bolsa de 500 gramos.

El café importado ronda los 2.100 a 2.200 pesos el paquete, y el azúcar se comercializa entre 290 y 300 pesos la libra.

En cuanto a las carnes, el lomo de cerdo se vende entre 1.150 y 1.300 pesos la libra, la pierna a 1.150 pesos y el picadillo a 320 pesos la libra.

La pechuga de pollo —uno de los productos más buscados en estas fechas— cuesta entre 4.500 y 5.100 pesos por paquete de 2 kilogramos, mientras una presentación de 2,5 kg llega a 6.100 pesos. El pollo entero se oferta a 2.200 pesos por 1,3 kilogramos.

Lo más leído hoy:

El cartón de huevos de 30 unidades se vende en 3.000 pesos, o 100 pesos por unidad, un precio inalcanzable para muchos cubanos, cuyo salario medio ronda los 5.000 pesos mensuales.

Precios en divisas, TRD Infanta y Santa Marta, La Habana

Los agros también reflejan alza de precios

En los agromercados, donde tradicionalmente los precios eran más bajos, la situación no es mejor. La fruta bomba se vende entre 80 y 100 pesos la libra, el tomate de ensalada cuesta 150 pesos y la piña alcanza los 250 pesos por unidad.

La cebolla —blanca o morada— se mantiene en torno a los 350 pesos el mazo, mientras la cebolla blanca mediana llega a 450 pesos la libra. El pepino y la guayaba se venden a 150 pesos la libra, el ají pimiento a 260 pesos y el limón a entre 500 y 550 pesos.

Entre los productos más baratos destacan la yuca y el boniato, a 60 y 50 pesos la libra respectivamente, aunque incluso estos precios resultan altos si se comparan con años anteriores.

Una Navidad marcada por la escasez y la inflación

La escalada de precios en Cuba complica aún más la posibilidad de celebrar una cena navideña tradicional. La combinación de escasez, inflación y devaluación del peso cubano ha hecho que los alimentos básicos se conviertan en artículos de lujo.

Mientras el Gobierno continúa culpando al embargo estadounidense de la crisis, la población enfrenta un mercado cada vez más dolarizado, con precios que cambian a diario y sin perspectivas de alivio a corto plazo.

“Este año ni cerdo ni arroz puedo comprar”, dijo una habanera. “Solo con lo que cuesta el huevo ya se va medio salario”.

En vísperas de Nochebuena, la mesa del cubano refleja la dura realidad económica del país, marcada por la escasez de comida, un salario que no alcanza para vivir, oscuridad y las sillas de seres queridos que se quedan vacías.