«Nos están dando pistas»: Cubanos reaccionan a foto de Marco Rubio

Marco Rubio se fotografía con una ropa que recuerda el traslado de Maduro a Nueva York.

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Una fotografía del secretario de Estado Marco Rubio vistiendo un conjunto deportivo Nike Tech Fleece gris, parecido al que llevaba Nicolás Maduro el día de su traslado a Nueva York tras ser capturado por fuerzas militares estadounidenses, desató este martes una avalancha de reacciones entre cubanos en redes sociales, quienes interpretaron la imagen como una posible alusión simbólica al régimen de Miguel Díaz-Canel.

La foto fue publicada este martes por Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, en su cuenta de X con el mensaje: «¡El secretario Rubio luciendo las Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!».

En la imagen, Rubio aparece de pie con las manos en los bolsillos, vistiendo la sudadera con capucha y el pantalón jogger Nike Tech Fleece gris jaspeado —idénticos a los que portaba Maduro cuando fue trasladado esposado al buque USS Iwo Jima el 3 de enero de 2026— aunque calzando zapatillas Adidas, detalle que también generó decenas de comentarios jocosos sobre la «traición» a la coherencia de marcas.

El secretario viajaba en ese momento a bordo del Air Force One rumbo a Pekín, donde acompaña al presidente Trump en su visita de Estado con Xi Jinping.

La comunidad cubana en el exilio no tardó en conectar los puntos con comentarios cargados de ironía y especulación política. «Nos está dando pistas», escribió una internauta. «Ya les tienen la ropa preparada, #CUBANEXT», apuntó un usuario. «El mensaje es claro, habrá una extracción en Cuba», sentenció otro cubano. «Como chiste y sobre todo como mensaje, muy bueno. Ya después, según la 'moda', viene el color naranja», añadió una persona, en alusión al uniforme carcelario.

Otros usuarios fueron más directos: «Tic tac», «Canel, corre mientras tengas tiempo» y «Mensaje subliminal, se viene algo bueno», fueron algunos comentarios en la publicación de CiberCuba en Facebook.

La foto se publicó el mismo día en que Trump afirmó que Cuba está pidiendo ayuda y anunció que hablaría sobre el tema, horas antes de partir hacia China. «Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!», escribió el presidente en Truth Social.

El contexto político reciente ha llevado a muchos usuarios a interpretar el gesto como un mensaje simbólico. El pasado 7 de mayo, Rubio anunció nuevas sanciones contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y 70% de la economía cubana, acumulando más de 240 sanciones contra el régimen desde enero de 2026. Ese mismo día, Rubio había advertido al régimen: «La administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen comunista de Cuba amenace nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio».

El chándal Nike Tech Fleece gris ya era un fenómeno cultural desde la captura de Maduro. Cuando Trump publicó la imagen del exdictador venezolano esposado y con ojos vendados a bordo del USS Iwo Jima, las búsquedas de la prenda se dispararon hasta el pico máximo en Google Trends y el modelo —rebautizado «Maduro grey»— se agotó en casi todas las tallas en la web de Nike en Estados Unidos.

Ningún funcionario de la Casa Blanca explicó explícitamente la intención detrás de la imagen, pero la publicación desde la cuenta oficial del director de Comunicaciones de la Casa Blanca alimentó las interpretaciones en redes sociales.

Casualmente, Díaz-Canel respondió también este martes con una declaración desafiante: «Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme».