Más propaganda que soluciones: Oficializan otro plan económico mientras la población enfrenta hambre y apagones

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El Consejo de Estado cubano evaluó este miércoles la marcha del Programa Económico y Social del Gobierno para 2026 en una sesión ordinaria presidida por Esteban Lazo Hernández y con la participación de Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, mientras la población cubana soporta apagones de hasta 25 horas diarias y una crisis alimentaria que organismos internacionales califican de severa.

El programa, presentado formalmente en abril de 2026, contempla 10 objetivos generales, 111 objetivos específicos, 505 acciones y 309 indicadores y metas. Sin embargo, los propios datos oficiales revelan un cumplimiento parcial: de 81 objetivos específicos evaluados, solo 32 están implementados y 49 en proceso, mientras que de 158 acciones previstas, apenas 65 han sido cumplidas.

Las cifras de fondo son más reveladoras. Solo se ejecutó el 43% del plan para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional en el primer trimestre, y el propio Marrero Cruz alertó sobre el rompimiento de la tendencia a la contención del déficit fiscal, proyectado en 74,500 millones de pesos cubanos para todo el año.

Ante ese panorama, el primer ministro llamó a «elevar la exigencia en la implementación del Programa y las Directivas del Gobierno, con fórmulas innovadoras potenciando al máximo el uso de las capacidades y recursos endógenos».

En la misma sesión se presentó formalmente el movimiento popular-participativo «Mi Barrio por La Patria», estructurado en tres ejes —Barrio Seguro, Barrio Participativo y Barrio Productivo— y proyectado sobre más de 12,000 circunscripciones a nivel nacional. Analistas independientes lo describen como una versión actualizada de los Comités de Defensa de la Revolución, con mayor énfasis en control social que en soluciones económicas reales.

El Consejo de Estado aprobó además el decreto ley «De Petróleo y Gas», que regula la exploración, explotación, refinación, transportación, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos en zonas terrestres y marinas, con el objetivo declarado de garantizar la soberanía energética del país.

La realidad que vive la población contrasta con el lenguaje oficial. El 11 de mayo, la Unión Eléctrica reportó una disponibilidad de apenas 1,245 MW frente a una demanda de 3,200 MW, con un déficit de 1,955 MW que agravó los apagones en todo el país.

En materia alimentaria, encuestas del Food Monitor Program indican que casi uno de cada tres hogares cubanos reportó que al menos un miembro se fue a dormir con hambre en los 30 días previos, y el 79,75% de los encuestados atribuye el desabastecimiento a la «deficiente administración estatal», no al embargo estadounidense.

La inflación en el mercado no estatal se elevó un 31,9% en el primer trimestre de 2026, con el transporte acumulando una subida de 17,17% en el primer cuatrimestre. El régimen, en cambio, atribuye sistemáticamente la crisis al embargo y a las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos.

La CEPAL proyecta una caída del PIB cubano de 6,5% en 2026 —la peor contracción de América Latina y el Caribe—, mientras que The Economist Intelligence Unit estima una contracción de 7,2%, lo que acumularía una caída de aproximadamente 23% desde 2019, siete años de deterioro que ningún programa gubernamental ha logrado revertir.