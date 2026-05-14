Rick Scott envía mensaje al régimen Castro/Díaz-Canel: "Sus días están contados"

El senador republicano por Florida Rick Scott publicó un video en su cuenta de X con un mensaje directo al régimen cubano: "Sus días están contados".

En el video, Scott describe con crudeza el patrón represivo de La Habana: "Toman a una persona joven y sana, la meten en prisión por sus creencias políticas, la matan de hambre, la torturan y le impiden recibir tratamiento para su cáncer. Eso es lo que hacen. Esta es la cara del régimen comunista en Cuba. Es repugnante".

El senador cerró el mensaje con una advertencia directa a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel: "Espero con ansias que cumplan condena por los crímenes contra la humanidad que han cometido contra tantas personas en Cuba".

El video hace referencia al caso de Alexander Díaz Rodríguez, preso político del 11J originario de Cárdenas, Matanzas, condenado a cinco años de prisión por sedición y desacato tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

Díaz Rodríguez ingresó a la prisión Kilo 5½ de Pinar del Río pesando 81 kg y fue liberado el 12 de abril con apenas 37 kg, una pérdida de 44 kg en cinco años de encarcelamiento.

Durante su reclusión desarrolló cáncer de tiroides -diagnosticado en octubre de 2022- y contrajo hepatitis B, sin recibir en ningún momento tratamiento oncológico adecuado. También fue sometido a celdas de castigo, palizas y trabajos forzados.

Su madre, Moraima Rodríguez Batista, lo denunció públicamente en mayo de 2025: "Lo único que quiero es que mi hijo pueda vivir. Tiene cáncer y está empeorando".

El caso de Díaz Rodríguez se ha convertido en el símbolo central de la campaña de Scott contra el régimen. El pasado 27 de abril, en la jornada de oración "Unidos por Cuba" en Bayfront Park, Miami, el senador exigió el encarcelamiento de Díaz-Canel y Raúl Castro y mostró fotografías del expreso político.

Dos días después, el 29 de abril, Scott exhibió la imagen de Díaz Rodríguez ante el pleno del Senado durante un debate sobre una resolución demócrata relacionada con Cuba -bloqueada por 51 a 47 votos-, calificándola de "el rostro de la miseria del pueblo cubano".

El miércoles, la activista exiliada Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia lanzó una campaña para recaudar 4,000 dólares y comprarle una vivienda permanente a Díaz Rodríguez, quien sigue sin hogar estable y no puede trabajar.

El mensaje de Scott se produce el mismo día en que la organización Prisoners Defenders publicó un informe que documenta un nuevo récord absoluto de 1,260 prisioneros políticos en Cuba al 30 de abril de 2026, con un pico histórico de 1,367 durante ese mes y un acumulado de 2,048 presos desde el 11J.

Desde enero de 2026, Scott ha repetido que los días del régimen están contados, vinculando el colapso del chavismo venezolano con el debilitamiento de La Habana.

En aquella ocasión escribió en X: "Estos son los últimos días del régimen de Díaz-Canel, del régimen de los Castro en Cuba. Ya no habrá más petróleo para Cuba, ya no habrá más dinero para Cuba".