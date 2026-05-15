Debaten en Guantánamo sobre «economía circular»: Más análisis mientras crece el círculo de la ruina

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La delegación territorial del Citma en Guantánamo convocó este viernes un intercambio entre actores económicos estatales y privados para promover la «economía circular» como herramienta clave para elevar la calidad de vida de los guantanameros y avanzar hacia un entorno libre de contaminación ambiental.

El evento reunió a emprendedores, mipymes y representantes de la Empresa Poligráfica, Confecciones Ámbar, Muebles Imperio, el Cárnico, Educación, Agricultura y la Alimentaria. El objetivo declarado fue identificar necesidades de apoyo para expandir negocios, certificar actividades, formalizar su legalidad y articularse con el sector estatal, informó la Agencia Cubana de Noticias (ACN). Un propósito impecable sobre el papel, como casi todo en Cuba.

El encuentro se realizó en una provincia donde, según los propios datos presentados en la cita, alrededor de 1,600 metros cúbicos de basura llegan a vertederos y calles. No porque falten debates ni estrategias, sino porque el sistema que debería recogerla lleva décadas en colapso.

La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca reutilizar, reparar y reciclar materiales y productos para extender su ciclo de vida. Entre las experiencias concretas al respecto presentadas en el encuentro, destacaron los hermanos Yoangel y Yoandri Cantillo, de la comunidad de Los Cocos, quienes muelen cerca de 70 libras diarias de plástico para fabricar percheros, palillos, pozuelos, vasos y cubos. Yoangel Cantillo señaló que al año podrían escalar la producción a 46 toneladas de plástico reutilizado, con aspiraciones de fabricar losas y bloques donde el plástico sustituya a la gravilla, refiere la fuente.

Sin embargo, la inestabilidad eléctrica les impide moler con regularidad. La solución hallada en el intercambio fue que el Poligráfico, centro con autonomía energética, les ofreciera electricidad e incluso un local. Dicho de otro modo: para reciclar plástico en Cuba en 2026 hay que depender de que un centro estatal tenga luz propia, porque la red eléctrica nacional no es confiable. Solo se ejecutó el 43% del plan de recuperación del sistema electroenergético en el primer trimestre del año, según reveló una evaluación del Consejo de Estado el 14 de mayo.

Otra experiencia presentada fue la de la mipyme Bebidas y Alimentos Oliverfe, de Imías, que transforma botellas y nailon en tapones mediante un pequeño motor de fabricación propia, y produce puré de tomate, vinagre de frutas y cocoa a partir de residuos del cacao. También se mencionaron neumáticos y telas para confeccionar manteles y almohadas, recortes del Poligráfico para elaborar agendas, y briquetas de aserrín como sustituto del carbón. Ingeniería de la escasez elevada a política pública.

Alexander Fernández, jefe de política ambiental del Citma en Guantánamo, detalló opciones de financiamiento: créditos bancarios, proyectos a fondo perdido y recursos del Fondo Nacional de Medio Ambiente y de cooperación internacional. Una lista generosa de fuentes de dinero para un país que, según la CEPAL, registrará la mayor contracción económica de América Latina en 2026, con una caída proyectada del PIB de 6,5%.

El economista Pedro Monreal advirtió que en un escenario adverso esa caída podría alcanzar el 15%, igualando el peor año del Período Especial, cuando el PIB se contrajo 14,9% en 1993.

El debate guantanamero ocurre en el contexto de un programa económico gubernamental presentado en mayo de 2026 con 10 objetivos generales, 111 objetivos específicos, 505 acciones y 309 indicadores. Una arquitectura burocrática monumental que, según la evaluación del Consejo de Estado del 14 de mayo, solo logró cumplir el 39,5% de los objetivos del primer trimestre y el 41% de las acciones previstas. El patrón de planes sin ejecución es tan antiguo como la propia dictadura, y el intercambio de Guantánamo es un eslabón más de esa cadena: mientras el círculo de foros, estrategias e indicadores no deja de crecer, las calles siguen llenas de basura y los apagones no cesan.