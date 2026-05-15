María Elvira Salazar: «Tantos héroes de una Cuba libre nunca llegaron a ver este momento»

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La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar publicó este viernes un mensaje cargado de emoción histórica en el que evocó a quienes dedicaron su vida a la causa de la libertad en Cuba sin llegar a presenciar el momento que, según ella, se acerca como nunca antes.

«Tantos héroes de una Cuba libre nunca llegaron a ver este momento. Lucharon, sufrieron, se sacrificaron y mantuvieron viva la esperanza de libertad por generaciones. Estamos más cerca que nunca», escribió Salazar en su cuenta de X, respondiendo a un tuit del estratega cubanoamericano Giancarlo Sopo, quien expresó: «Ojalá mi padre estuviera vivo para ver esto. La hora está cerca. Cuba será libre».

X / María Elvira Salazar

El mensaje de Sopo enlazaba a una noticia de CBS News que reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está avanzando para presentar una acusación penal contra Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

En ese ataque, cazas MiG-29 cubanos abatieron dos Cessna desarmadas sobre aguas internacionales, matando a Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. La OEA determinó que los derribos ocurrieron a nueve y diez millas náuticas fuera del espacio aéreo territorial cubano, en violación del derecho internacional. El Departamento de Justicia busca acusar penalmente a Raúl Castro por ese crimen que lleva 30 años siendo una herida abierta para el exilio cubanoamericano.

El tuit de Salazar se produce en una semana de máxima tensión diplomática. Este jueves, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para entregar el mensaje de Trump al régimen: Estados Unidos está dispuesto a dialogar, pero solo si Cuba realiza «cambios fundamentales». Ratcliffe se reunió con el jefe de Inteligencia del MININT y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido como «El Cangrejo».

El contexto de presión sobre La Habana es sin precedentes. El 7 de mayo, Marco Rubio anunció sanciones específicas contra GAESA —el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana—, con un plazo hasta el 5 de junio para que empresas extranjeras cierren operaciones. Salazar aplaudió esas sanciones calificándolas como un golpe «al corazón financiero de la dictadura».

La crisis energética en la isla agrava la situación: el déficit eléctrico alcanzó un récord anual de 2,113 MW el pasado miércoles, con apagones de hasta 22 horas en La Habana y 24 horas en provincias orientales. El ministro de Energía admitió públicamente que Cuba no tiene reservas de diésel ni fueloil.

El pasado miércoles, Salazar había advertido que Estados Unidos no puede seguir fingiendo que la crisis cubana termina en las costas de la isla, describiendo al régimen como «una amenaza a la seguridad nacional» situada a solo 90 millas de Florida.

En abril, ante el Congreso, Salazar había sido aún más directa: «El régimen comunista en Cuba está en soporte vital. Trump solo tiene que desconectarlo».