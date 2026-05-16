Gerardo Hernández exhibe feria en La Habana y cubanos le preguntan por qué no sube los videos de las protestas y la represión

Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y uno de los llamados «Cinco Héroes» del régimen cubano, publicó este sábado imágenes de una feria callejera en la intersección de Línea y L, en el Vedado habanero, acompañadas de los hashtags #CDRCuba, #CubaNoSeRinde y #LaPatriaSeDefiende, en un intento de proyectar normalidad en medio de la peor crisis social que vive La Habana en años.

Las imágenes muestran carpas, vendedores, ropa, motos estacionadas y la marca de refresco cubana Tukola, en un ambiente de aparente actividad comercial.

«Ahora mismo, en la feria de Línea y L, del Vedado habanero», escribió Hernández como único texto en ambas publicaciones.

La reacción de los cubanos en redes sociales fue inmediata y contundente: decenas de usuarios le preguntaron directamente por qué no subía videos de las protestas y la represión que ocurren en la isla, en lugar de mostrar ferias.

La publicación se produjo apenas dos días después de que la policía reprimiera a golpes a manifestantes en el municipio de Playa, en La Habana, con el despliegue de fuerzas especiales conocidas como «boinas negras» y patrullas de la Seguridad del Estado.

Desde el 13 de mayo, La Habana ardió en protestas en varios puntos de la capital, con cacerolazos, bloqueos de calles y consignas como «¡Corriente y comida!» y «¡Abajo la dictadura!» en municipios como Marianao, Nuevo Vedado, Luyanó, Santos Suárez, San Miguel del Padrón, Playa, Puentes Grandes y Guanabacoa.

El régimen respondió también con una caída masiva de internet en La Habana en medio de las protestas, interpretada como una medida deliberada para impedir la difusión de imágenes de la represión.

Los apagones en la capital alcanzaban entre 20 y 22 horas diarias, y el propio gobierno cubano reconoció públicamente que no quedaba diésel ni fuel oil para sostener el sistema eléctrico.

El patrón de Hernández no es nuevo. El pasado 14 de mayo, publicó mensajes interpretados como una admisión implícita de que protestar en Cuba puede costar caro. El 12 de mayo, afirmó que Trump «no tiene idea» de lo que ocurre en Cuba, generando una nueva oleada de críticas. En abril, publicó un video de cubanos bailando tras un acto político para rebatir que la asistencia era forzada.

En todos los casos, el denominador común es el mismo: mientras el pueblo cubano sufre apagones, escasez y represión, Hernández publica contenido propagandístico que busca proyectar una imagen de normalidad o desacreditar las protestas.

El viernes, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en Cuba por los apagones y la tensión social acumulada, mientras se reportaban nuevas protestas y una tensión creciente en la capital.

La crisis de mayo de 2026 se enmarca en el colapso del sistema energético cubano, agravado por la interrupción de suministros de crudo venezolano y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, en lo que analistas describen como una Cuba al borde del colapso que se asoma al vértigo del cambio.