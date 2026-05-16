Marrero Cruz culpa a EE.UU. de la crisis en Cuba y dice que seguirán «aplicando alternativas»

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El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz publicó este sábado en X un mensaje en el que atribuye al «cerco energético y las medidas de guerra económica de EE.UU.» los crecientes desafíos para mantener servicios esenciales en la isla, y promete que el gobierno seguirá «aplicando alternativas» en materia de transporte.

El mensaje llega el mismo día en que el Ministerio de Transporte anunció una reducción drástica de frecuencias de ómnibus, trenes y ferris a partir del 18 de junio de 2026, una medida que refleja el colapso del sistema de transporte público cubano.

Marrero calificó el escenario como «perversamente construido» y afirmó que, «en materia de transporte, y de acuerdo con el Programa de Gobierno, se priorizan servicios vinculados directamente con la población y el funcionamiento de la economía».

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El discurso sigue el patrón sistemático del régimen de cargar sobre Washington la responsabilidad de todos sus males, eludiendo décadas de ineficiencia, mala gestión y un modelo económico que el propio Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) describió en febrero de 2026 como «agotado», marcado por «estancamiento y ausencia de recuperación».

Los datos desmienten la narrativa oficial. La producción de autobuses en Cuba colapsó de 473 unidades en 2019 a solo 12 proyectadas para 2026, una caída del 97,5% que antecede con creces las sanciones más recientes de la administración Trump.

El propio Marrero reconoció en octubre de 2024 que la escasez de combustible era «el mayor factor» del colapso económico cubano, antes de que se firmara ninguna de las nuevas sanciones de 2026.

El transporte público cubano se hunde con cifras alarmantes: en enero de 2026 el gobierno reconoció que solo se cumplía el 42% de las metas planificadas. En Ciego de Ávila, apenas dos de 135 rutas de autobuses estaban operativas en marzo de 2026. En Sancti Spíritus se suspendió todo el transporte intermunicipal y rural por falta de combustible.

A partir del 20 de junio, el ferry entre Nueva Gerona y Batabanó pasará de dos frecuencias semanales a una sola salida los sábados. Los trenes nacionales hacia Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Bayamo-Manzanillo quedarán en una salida de ida y vuelta cada dos semanas aproximadamente.

El contexto económico es igualmente demoledor. La economía cubana cayó 5% en 2025 según el CEEC, acumulando una contracción superior al 15% desde 2020 y de aproximadamente 23% desde 2019. CEPAL proyecta una caída de 6,5% para 2026, la peor de América Latina, mientras que The Economist Intelligence Unit proyecta -7,2%.

Organismos como CEPAL, el CEEC y la Agencia Francesa de Desarrollo coinciden en que la crisis tiene causas estructurales internas: centralización excesiva, baja productividad y un sector estatal ineficiente que no pueden explicarse únicamente por las sanciones externas.

El mensaje de Marrero se produce días después de que Trump firmara la Orden Ejecutiva 14404 el 1 de mayo de 2026, y de que el Departamento de Estado sancionara a GAESA —el conglomerado militar que controla aproximadamente el 40% de la economía cubana— y a su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera el 6 de mayo.

Las instituciones financieras extranjeras tienen plazo hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar operaciones con GAESA, una presión adicional que el régimen aprovecha para reforzar su relato de víctima, mientras el pueblo cubano enfrenta un sistema de transporte que se desintegra por el peso de 67 años de dictadura.