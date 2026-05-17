«Hoy me sentí realizada»: activista cubana celebra entrega de comida a personas vulnerables en Sancti Spíritus

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La activista Nelys Valdés publicó este domingo un emotivo mensaje en Facebook celebrando su participación presencial en una jornada de entrega de comida organizada por el proyecto solidario «Hermanos de la Calle», en Sancti Spíritus, junto a Yureibys Torresilla —conocido como «El Héroe»— y Yanalli González, administradora del proyecto «Salvando Vidas».

«Hoy me sentí realizada trabajando en la hermosa obra, obra que gracias a mi compañero Yureibys Torresilla se logró, pues lleva una semana abajo del sol y lluvia trabajando para que todo esto salga bien», escribió Valdés en la publicación que compartió en redes sociales.

En su mensaje, la activista reconoció las dificultades que enfrenta para sumarse físicamente a las actividades del colectivo: «Hay momentos que me invade la tristeza, pues quisiera estar junto a Yureibys Torresilla, estar ahí prendida junto a él, pero me es imposible, son muchos los problemas personales, familiares, pero además, se nos dificulta mucho el tema transporte, no tenemos en qué movernos juntos».

Valdés también confesó sentirse en ocasiones «inútil», aunque aclaró que Torresilla le reconoce su labor de mantener informada a la comunidad a través del grupo en redes sociales.

«Mis respetos para todos los que han donado para que este día fuera perfecto», añadió, dirigiendo un agradecimiento especial a quienes hicieron posible la jornada.

Al referirse a Torresilla, Valdés fue contundente: «Estoy segura que hasta la vida das por esta obra que un día comenzaste».

El proyecto «Hermanos de la Calle» opera al margen del Estado cubano y se sostiene principalmente con donaciones de la diáspora cubana, en especial desde Estados Unidos.

Entre sus acciones documentadas figuran una comida solidaria para 90 personas vulnerables en diciembre de 2024, un almuerzo para más de 400 personas en noviembre de 2025, y la distribución de leche condensada y café en abril de 2026 gracias a donaciones desde Estados Unidos.

El colectivo también ha enfrentado la hostilidad del régimen: en noviembre de 2025, las autoridades intentaron frustrar una donación destinada a más de 700 personas, aunque la actividad finalmente se realizó en la vivienda del propio activista.

Este mes, un emprendedor privado identificado como Maikel, dueño de «Comidas Domicilio Sabor Cuban», donó 20 comidas gratuitas al proyecto, en un gesto que el colectivo describió como «sabor cubano, buen sazón y mucho amor para quienes más lo necesitan».

La labor de estos activistas se desarrolla en el contexto de una crisis alimentaria sin precedentes en Cuba. Según la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025» del Food Monitor Program, el 33,9% de los hogares cubanos pasó hambre en 2025, el 25% de los cubanos se acuesta sin cenar y el 29% de las familias eliminó una comida diaria. Cuba importa alrededor del 70% de los alimentos que consume, según el Programa Mundial de Alimentos.

Frente a la incapacidad del Estado cubano para garantizar la alimentación básica de su población, iniciativas ciudadanas como «Hermanos de la Calle» y «Salvando Vidas» representan una de las pocas redes de apoyo real con las que cuentan las personas más vulnerables de la Isla.