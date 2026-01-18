Sin miedo al ridículo: el chavismo convoca a escribir cartas de amor a Maduro desde las plazas Bolívar de Venezuela

Venezolanos ven en este acto un régimen anclado en rituales de propaganda que rozan la caricatura.

Simpatizantes del chavismo fueron convocados a reunirse en todas las plazas Bolívar de Venezuela para escribir cartas de apoyo a Nicolás Maduro y Cilia Flores, una acción promovida por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y amplificada por medios oficiales como muestra de respaldo popular tras su captura y traslado a Nueva York.

El canal teleSUR difundió en su cuenta de X un video desde la Plaza Bolívar de Caracas en el que se observa a un grupo de personas escribiendo cartas dirigidas a Maduro y a su esposa, bajo una carpa y con música folclórica de fondo.

La iniciativa fue presentada como una expresión espontánea de apoyo, aunque responde a una convocatoria partidista replicada en varias ciudades del país.

Medios estatales y afines al Gobierno sostuvieron que la jornada forma parte de la campaña “Los quiero de vuelta”, lanzada a 15 días de la captura del mandatario como parte de una operación militar estadounidense en Caracas, el 3 de enero.

Autoridades locales, como el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, recorrieron la plaza y aseguraron que la convocatoria se mantendrá durante todo el mes, reportó La Radio del Sur.

Según la versión oficial, las cartas buscan enviar “mensajes de esperanza” y reafirmar el “amor por la Revolución Bolivariana”.

Testimonios difundidos por la prensa chavista hablan de vigilia permanente y movilización continua para exigir el regreso del presidente y su esposa, a quienes el Ejecutivo califica como “secuestrados” por Washington.

La escena contrasta con el contexto judicial en Nueva York, donde Maduro compareció ante un tribunal federal y se declaró no culpable de los cargos que enfrenta, relacionados con el narcotráfico.

Al cierre, el PSUV informó que la recolección de cartas se extendió hasta el domingo y que la actividad continuará en distintas plazas del país, como parte de una campaña que busca sostener la narrativa de apoyo interno en medio del proceso judicial que mantiene a Maduro bajo custodia en Estados Unidos.

Para el chavismo, la escena de adultos escribiendo cartas de amor político en plazas públicas pretende transmitir épica y respaldo popular; para buena parte de los venezolanos, dentro y fuera del país, es la confirmación de un régimen anclado en rituales de propaganda que rozan la caricatura.

La puesta en escena no busca convencer: busca ocupar espacio simbólico y simular normalidad.

El problema de fondo no es el ridículo, que ya es evidente, sino el vacío político que intenta cubrirse con estas performances.

Cuando un poder necesita organizar actos de devoción escrita para demostrar apoyo, es porque la legitimidad real ya no circula libremente, sino bajo carpa, consigna y cámara oficial.

Mientras en Nueva York Maduro enfrenta un proceso judicial con consecuencias concretas, en Caracas el aparato propagandístico sigue actuando como si el tiempo estuviera detenido en otra década.

La brecha entre la narrativa épica interna y la realidad externa no se cierra con cartas: se agranda. Y cada acto de “amor revolucionario” forzado no fortalece al régimen; lo expone.