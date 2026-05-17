“Cuando fue eso que no me enteré”: entregan en Santiago de Cuba las firmas que recogieron hasta en la Sierra Maestra

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El régimen cubano celebró este sábado en la plaza de la revolución mayor general Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba la entrega oficial de las firmas recolectadas en la provincia durante la campaña "Mi Firma por la Patria", un operativo que incluyó zonas tan remotas como las montañas de la Sierra Maestra y que generó burlas y escepticismo entre los propios cubanos en redes sociales.

De acuerdo con un reporte del canal oficial Tele Turquino, los sobres con las firmas procedían de los nueve municipios de la provincia y fueron entregados ante Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, el gobernador Manuel Falcón Hernández, y Martha del Carmen Mesa Valenciano, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El acto estuvo precedido por el depósito de una ofrenda floral al Titán de Bronce y una representante de la llamada "sociedad civil" que reconoce el régime afirmó que el movimiento demostró "la férrea decisión de los cubanos de preservar la independencia y de exigir el respeto a su derecho inalienable de poder desarrollarse y vivir en paz, sin bloqueos ni amenazas".

La reacción ciudadana en redes sociales, sin embargo, fue radicalmente distinta a la narrativa oficial.

"Cuando fue eso que no me enteré", escribió Leydis Area Santana en los comentarios de la publicación.

Otros fueron igual de directos. "Como si a Estados Unidos les importara", apuntó Miloida Martinez, mientras que Anays Matos resumió el operativo con ironía: "Firmaron por el pueblo a pie".

La campaña fue lanzada el 19 de abril por el PCC, en coincidencia con el aniversario 65 de la Batalla de Playa Girón, y presentada oficialmente como una iniciativa espontánea de la sociedad civil.

El régimen presumió haber recolectado más de seis millones de firmas a nivel nacional, cifra que fue entregada simbólicamente al gobernante Miguel Díaz-Canel y al expresidente Raúl Castro el 1 de mayo en la tribuna antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero.

La historiadora Alina Bárbara López desmontó matemáticamente esa cifra, al señalar que en 2002 el régimen reportó más de ocho millones de firmas con una población mayor, y documentó que el carnet de identidad del vicepresidente Salvador Valdés Mesa aparece en el libro oficial con solo ocho dígitos en lugar de los 11 requeridos, entre otras anomalías.

Audios filtrados expusieron además la coerción detrás del operativo. Una funcionaria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias amenazó a trabajadores civiles de la empresa estatal Cimex con que "el que no esté de acuerdo con eso que pida la baja" y que no trabajara más.

Directivos de empresas estatales fueron presionados para garantizar al menos 80 % de firmas entre sus empleados bajo amenaza de despido, y el PCC instaló mesas con planillas hasta en ferias agropecuarias y candongas de todo el país.

El joven cubano Alfredito Fominaya lo sintetizó en un video que se hizo viral. "Las firmas no llenan el cubo de agua para bañarse, ni ahogan el llanto del niño que a las tres de la mañana no puede dormir", dijo, mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con apagones de hasta 24 horas diarias y un PIB contraído un 23 % desde 2019.