Vídeos relacionados:

Las labores de restauración y rehabilitación del Anfiteatro del Centro Histórico de La Habana avanzan con vistas a las celebraciones por el aniversario 90 de su fundación, según informó la emisora CMBF Radio Musical Nacional.

El jubileo se conmemorará con una jornada programada del 16 al 20 de mayo, fecha que evoca la apertura de la instalación en 1936 en la Avenida del Puerto, cuyo diseño fue considerado un hito para la época y el entorno de La Habana Vieja, indica la fuente.

El anfiteatro fue inaugurado el 20 de mayo de 1936 con un concierto de la Banda Municipal de La Habana dirigida por el maestro Guillermo Tomás, y fue diseñado por los arquitectos cubanos Eugenio Batista González de Mendoza y Aquiles Maza, inspirados en los teatros griegos y romanos, con capacidad para unas 1,700 personas.

Entre los artistas que pisaron ese escenario en sus primeras décadas figuran la poetisa argentina Berta Síngerman, la soprano rusa Mariana de Gonich y la Orquesta Filarmónica de La Habana bajo la batuta del maestro Amadeo Roldán, compositor y violinista nacido en París que dirigió la filarmónica hasta su muerte en 1939.

El programa conmemorativo incluye talleres, conferencias, actividades dirigidas a niños y niñas de la comunidad y una noche especial de gala, según detalló CMBF.

Para el martes 19 de mayo se anuncia un taller de gestión cultural, mercadotecnia y dirección artística, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en la Sala Polivalente del antiguo Palacio del Segundo Cabo, en la Plaza de Armas, como parte del proyecto de cooperación internacional «Promoviendo la cultura como herramienta de transformación social», dirigido a gestores culturales, comunicadores, estudiantes e interesados en el desarrollo comunitario.

Mientras se invierte en restaurar este ícono cultural, La Habana Vieja y Centro Habana se hunden en ruinas con cientos de derrumbes anuales en la capital y un déficit habitacional nacional que supera las 800,000 unidades.

En 2025, al menos seis personas murieron en La Habana a causa de derrumbes, entre ellas una niña de siete años en La Habana Vieja y una madre y su hijo en la calle Compostela, también en el casco histórico.

Ese mismo año, Cuba solo completó el 22% de su plan anual de construcción de viviendas: 2,382 unidades de las 10,795 planificadas, mientras el deterioro estructural de los edificios habaneros alcanza niveles alarmantes según reportes recientes.

El traspaso del soporte financiero de la Oficina del Historiador de La Habana al conglomerado militar GAESA en 2025 agravó el panorama: especialistas señalan que los ingresos del turismo patrimonial que antes se destinaban a la rehabilitación urbana tomaron otros rumbos, limitando la autonomía económica de la institución que históricamente sostuvo la restauración del patrimonio habanero.

En febrero de 2026, una joven fue hallada sin vida en un edificio en colapso en la calle Sol, en La Habana Vieja, y una escalera de un edificio multifamiliar se derrumbó en la capital apenas días atrás, en una ciudad que, como señalan los propios cubanos, muere lentamente ante la inacción de un régimen que prioriza la propaganda sobre las necesidades reales de su población.