Centros solares comunitarios: la nueva estrategia del régimen frente al colapso energético

Centros comunitarios para cocinar y cargar celulares: la respuesta del régimen a los apagones

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El régimen cubano construye una veintena de centros de carga comunitarios en la ciudad de Guantánamo alimentados con paneles solares, como respuesta a los prolongados apagones que azotan a la isla por el déficit de combustible.

La iniciativa contempla dos centros en cada Consejo Popular de la urbe guantanamera, con planes de extensión progresiva al resto de los municipios de la provincia, según informó la Agencia Cubana de Noticias.

Cada instalación contará con sistemas de paneles solares de aproximadamente 30 kW y respaldo de acumulación de 60 kW, suficientes para ofrecer carga de celulares, estaciones portátiles tipo Ecoflow, motorinas y triciclos eléctricos, además de cocción de alimentos con hasta 10 ollas arroceras y 10 multipropósitos, y servicio de televisión.

Esta «solución», como era de esperarse, fue presentada por el régimen casi con bombos y platillos.

Yusiff Borot Jiménez, director de la Empresa Constructora Integral Guantánamo (Guanco) y delegado del Ministerio de la Construcción en la provincia, precisó que «el total de la inversión se valora en cerca de 25 millones de pesos y el servicio a la población se cobrará a precios accesibles».

La inversión será ejecutada conjuntamente entre empresas estatales y mipymes, un modelo que ha ganado protagonismo como proveedor de tecnología fotovoltaica en medio de la crisis.

José Humberto Matos, al frente del centro que se construye en el Consejo Popular Caribe, reconoció que los 15 trabajadores de la brigada «tratan de avanzar con la mayor rapidez posible, en medio de limitaciones materiales y de combustible».

La instalación, que se levanta en el parqueo de la propia brigada, comenzó con la demolición del local para adaptarlo con capacidad para seis motorinas, mientras afuera se acondiciona espacio para tres o cuatro triciclos eléctricos.

El municipio de Imías, fuera de la capital provincial, ya inició la preparación del primero de estos centros, lo que anticipa la expansión del programa.

Joaquín Catillo, director de la Empresa Eléctrica de Guantánamo, anunció además el montaje de solineras —estaciones solares para carga de transporte eléctrico—, dos de ellas en la entrada de la ciudad capital, «como alternativa a la compleja situación actual».

El modelo no es nuevo en Cuba: el pasado 5 de abril fue inaugurada en Santa Clara la primera solinera de Villa Clara, con 56 paneles solares, 30 kW fotovoltaicos y 60 kW de almacenamiento en baterías, operando de forma independiente del Sistema Electroenergético Nacional.

El régimen presenta estas iniciativas como respuesta al embargo de combustible impuesto por Washington, pero la crisis responde en lo fundamental a décadas de desinversión y deterioro estructural del sistema eléctrico cubano.

El ministro de Energía y Minas reconoció el 14 de mayo que Cuba seguía sin reservas de combustible, con una disponibilidad de apenas 1,230 MW frente a una demanda de 3,250 MW y un déficit nocturno proyectado de 2,204 MW, mientras algunas zonas del país sufrían apagones de entre 20 y 22 horas diarias.

En diciembre de 2025, el propio gobierno cubano admitió que los apagones no terminarán en 2026, aunque podrían ser «ligeramente» menores gracias a reparaciones y mayor capacidad solar instalada.