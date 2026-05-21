Centros solares comunitarios: la nueva estrategia del régimen frente al colapso energético

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El régimen cubano construye una veintena de centros de carga comunitarios en la ciudad de Guantánamo alimentados con paneles solares, como respuesta a los prolongados apagones que azotan a la isla por el déficit de combustible.
La iniciativa contempla dos centros en cada Consejo Popular de la urbe guantanamera, con planes de extensión progresiva al resto de los municipios de la provincia, según informó la Agencia Cubana de Noticias.
Cada instalación contará con sistemas de paneles solares de aproximadamente 30 kW y respaldo de acumulación de 60 kW, suficientes para ofrecer carga de celulares, estaciones portátiles tipo Ecoflow, motorinas y triciclos eléctricos, además de cocción de alimentos con hasta 10 ollas arroceras y 10 multipropósitos, y servicio de televisión.
Esta «solución», como era de esperarse, fue presentada por el régimen casi con bombos y platillos.
Yusiff Borot Jiménez, director de la Empresa Constructora Integral Guantánamo (Guanco) y delegado del Ministerio de la Construcción en la provincia, precisó que «el total de la inversión se valora en cerca de 25 millones de pesos y el servicio a la población se cobrará a precios accesibles».
La inversión será ejecutada conjuntamente entre empresas estatales y mipymes, un modelo que ha ganado protagonismo como proveedor de tecnología fotovoltaica en medio de la crisis.
José Humberto Matos, al frente del centro que se construye en el Consejo Popular Caribe, reconoció que los 15 trabajadores de la brigada «tratan de avanzar con la mayor rapidez posible, en medio de limitaciones materiales y de combustible».
La instalación, que se levanta en el parqueo de la propia brigada, comenzó con la demolición del local para adaptarlo con capacidad para seis motorinas, mientras afuera se acondiciona espacio para tres o cuatro triciclos eléctricos.
El municipio de Imías, fuera de la capital provincial, ya inició la preparación del primero de estos centros, lo que anticipa la expansión del programa.
Joaquín Catillo, director de la Empresa Eléctrica de Guantánamo, anunció además el montaje de solineras —estaciones solares para carga de transporte eléctrico—, dos de ellas en la entrada de la ciudad capital, «como alternativa a la compleja situación actual».
El modelo no es nuevo en Cuba: el pasado 5 de abril fue inaugurada en Santa Clara la primera solinera de Villa Clara, con 56 paneles solares, 30 kW fotovoltaicos y 60 kW de almacenamiento en baterías, operando de forma independiente del Sistema Electroenergético Nacional.
El régimen presenta estas iniciativas como respuesta al embargo de combustible impuesto por Washington, pero la crisis responde en lo fundamental a décadas de desinversión y deterioro estructural del sistema eléctrico cubano.
El ministro de Energía y Minas reconoció el 14 de mayo que Cuba seguía sin reservas de combustible, con una disponibilidad de apenas 1,230 MW frente a una demanda de 3,250 MW y un déficit nocturno proyectado de 2,204 MW, mientras algunas zonas del país sufrían apagones de entre 20 y 22 horas diarias.
En diciembre de 2025, el propio gobierno cubano admitió que los apagones no terminarán en 2026, aunque podrían ser «ligeramente» menores gracias a reparaciones y mayor capacidad solar instalada.
Preguntas frecuentes sobre los centros solares comunitarios en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué son los centros solares comunitarios en Guantánamo?
Los centros solares comunitarios son instalaciones alimentadas por paneles solares que se están construyendo en Guantánamo para mitigar los efectos de los apagones prolongados en Cuba. Estos centros ofrecen servicios como carga de dispositivos, cocción de alimentos y recarga de vehículos eléctricos.
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¿Cuál es la capacidad energética de estos centros solares?
Cada centro solar comunitario en Guantánamo contará con aproximadamente 30 kW de paneles solares y 60 kW de almacenamiento en baterías. Esto es suficiente para ofrecer servicios básicos como carga de celulares y cocción de alimentos con hasta 10 ollas arroceras y 10 ollas multipropósito.
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¿Qué otros proyectos energéticos se están desarrollando en Cuba?
Además de los centros solares comunitarios, se están instalando "solineras" en distintas provincias cubanas. Estas estaciones solares permiten la carga de vehículos eléctricos y ofrecen espacios para cocinar, operando de forma independiente del Sistema Electroenergético Nacional. Este modelo busca enfrentar la crisis energética que vive la isla.
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¿Cómo se está financiando la construcción de los centros solares en Guantánamo?
La inversión en los centros solares comunitarios en Guantánamo es de aproximadamente 25 millones de pesos cubanos. El proyecto se está ejecutando en colaboración entre empresas estatales y mipymes, que han cobrado relevancia en la provisión de tecnología fotovoltaica en Cuba.
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¿Por qué está Cuba recurriendo a estas soluciones solares?
Cuba está recurriendo a soluciones solares debido a la grave crisis energética causada por la falta de combustible, exacerbada por el embargo de combustible y décadas de desinversión en el sistema eléctrico. Las soluciones solares ofrecen una fuente de energía renovable y descentralizada que puede aliviar la situación actual.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.