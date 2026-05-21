Régimen cubano convierte centros laborales en actos de apoyo a Raúl Castro

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El régimen cubano ha comenzado a movilizar a trabajadores de empresas estatales en todo el país para realizar actos de respaldo a Raúl Castro, tras la acusación penal presentada el miércoles por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Uno de los casos es el del Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), adscrito al Ministerio del Transporte, cuya cuenta oficial de Facebook publicó este jueves imágenes de trabajadores congregados frente a la sede del ministerio en La Habana, con equipo de sonido, micrófono en atril y una pancarta con la leyenda «Mayo».

El mensaje oficial de GEMAR declaró: «Los trabajadores de GEMAR, junto a todo el sistema del Ministerio del Transporte de la República de Cuba, rechazamos las medidas infundadas y carentes de toda legitimidad contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz y reafirmamos nuestro compromiso y lealtad al Líder al frente de la Revolución».

Este no es un caso aislado: el mismo patrón se está replicando en numerosos centros laborales estatales a lo largo y ancho del país, convirtiendo el horario y el espacio de trabajo en tiempo político al servicio del régimen.

La acusación que detonó esta ola de movilizaciones fue presentada el 20 de mayo —Día de la Independencia de Cuba— en la Freedom Tower de Miami por el fiscal general interino Todd Blanche, quien afirmó: «Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia».

Los cargos contra Castro incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos individuales de asesinato y dos por destrucción de aeronave, relacionados con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.

La pieza central de la acusación es una grabación de audio de junio de 1996 en la que Castro ordena: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».

La respuesta del régimen fue inmediata. Miguel Díaz-Canel elevó la retórica este jueves afirmando «El General de Ejército es Cuba y a Cuba se respeta», y añadió: «No se irrespeta a los héroes de la Patria, no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba».

Paralelamente, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) convocó una concentración en la Tribuna Antiimperialista José Martí para este viernes a las 7:30 de la mañana, con el objetivo de «condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia de los Estados Unidos».

Este patrón de presión política en centros de trabajo no es nuevo. En la campaña «Mi Firma por la Patria» de abril y mayo de 2026, directivos de empresas estatales fueron obligados a garantizar al menos el 80% de firmas entre sus trabajadores bajo amenaza de despido, con consignas como «Firma o pide la baja».

El secretario de Estado Marco Rubio calificó a Raúl Castro de «fugitivo de la justicia americana» y, ante preguntas sobre una posible detención, respondió: «Si hay un anuncio, se los diremos después, no antes».