Díaz-Canel sube el tono tras acusación contra Raúl Castro en Estados Unidos: «A Cuba se respeta»

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El gobernante Miguel Díaz-Canel elevó este jueves la retórica oficial cubana ante la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro, publicando un nuevo mensaje en X en el que afirmó: «El General de Ejército es Cuba y a Cuba se respeta».
El mensaje representa una escalada respecto a su primera reacción del miércoles, cuando calificó la acusación de «acción política, sin ningún basamento jurídico» y la describió como un pretexto para justificar una agresión militar contra Cuba.
En el nuevo tuit, Díaz-Canel apeló directamente al sentimiento nacionalista: «No se irrespeta a los héroes de la Patria, no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba».
El gobernante también intentó convertir la acusación en un factor de cohesión interna, asegurando que «la nueva agresión nos ha unido más y elevado el honor, la dignidad y el sentimiento antimperialista de un pueblo que ya era reconocido en todo el mundo por su brava resistencia a cualquier tipo de subordinación al imperio».
El mensaje fue acompañado de una imagen oficial de la Presidencia de la República con la foto de Raúl Castro en uniforme militar de cuatro estrellas, bajo la campaña #RaúlEsRaúl.
Díaz-Canel también anunció su presencia en la Tribuna Antiimperialista José Martí este viernes, donde la Unión de Jóvenes Comunistas convocó una concentración a las 7:30 de la mañana frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero para «condenar el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia».
La acusación que detonó la crisis fue presentada el miércoles —Día de la Independencia de Cuba— en la Freedom Tower de Miami por el fiscal general interino Todd Blanche, quien declaró: «Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia».
Los cargos contra Raúl Castro incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos individuales de asesinato y dos por destrucción de aeronave, relacionados con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.
La pieza central de la acusación es una grabación de audio de junio de 1996 en la que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, reconoce haber ordenado el ataque: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».
El secretario de Estado Marco Rubio calificó a Raúl Castro de «fugitivo de la justicia americana» y advirtió que no revelaría cómo planea llevarlo ante los tribunales: «Si hay un anuncio, se los diremos después, no antes».
El régimen cubano amenazó con una «resistencia feroz» ante cualquier acción derivada de los cargos, mientras el primer ministro Manuel Marrero Cruz calificó la acusación de «farsa» y el canciller Bruno Rodríguez llamó a Rubio «vocero de intereses corruptos y revanchistas».
Raúl Castro tiene 94 años y cumplirá 95 el 3 de junio de 2026. No existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, y analistas consideran la acusación principalmente simbólica, aunque de ser declarado culpable podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte.
Preguntas frecuentes sobre la acusación contra Raúl Castro y la respuesta de Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la acusación presentada contra Raúl Castro por Estados Unidos?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos penales contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996. Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de asesinato.
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¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante la acusación contra Raúl Castro?
El presidente Miguel Díaz-Canel ha calificado la acusación como una "acción política, sin ningún basamento jurídico" que busca justificar una agresión militar contra Cuba. Díaz-Canel ha defendido a Raúl Castro, describiéndolo como un líder con altura ética y sentido humanista.
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¿Qué papel juega la grabación de 1996 en la acusación contra Raúl Castro?
Una grabación de audio de junio de 1996 es una pieza central de la acusación. En ella, Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, reconoce haber ordenado el derribo de las avionetas. Esta grabación es considerada como una evidencia clave que apunta a la premeditación del ataque.
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¿Es posible que Raúl Castro enfrente un juicio en Estados Unidos?
Dado que no existe un tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos, es prácticamente imposible que Raúl Castro sea llevado a juicio en territorio estadounidense. La acusación tiene un alcance principalmente simbólico.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.