Marrero dice que seguirán con cambios en Cuba

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz insistió esta semana en que el gobierno continuará impulsando cambios en Cuba, aunque dejó claro que esas transformaciones no tocarán las bases del sistema socialista ni los principios del Partido Comunista, según declaraciones recogidas en sus intervenciones públicas y en su perfil oficial en redes sociales.

El discurso de Marrero sobre los cambios se repite desde enero, cuando llamó al Consejo de Ministros a buscar una manera diferente de enfrentar 2026, admitiendo que los resultados económicos no respondieron a las expectativas pese a normas y decisiones ya aprobadas.

En reuniones con cuadros del Partido y gobiernos provinciales, el primer ministro pidió un «cambio de mentalidad radical» y advirtió que «no se puede actuar como si todo estuviera normal».

Sin embargo, Marrero fue explícito en los límites de esos cambios: «No vamos a cambiar las raíces fundacionales de nuestra revolución, ni nuestros principios, ni nuestro sistema socialista», declaró el 29 de enero.

Entre las medidas concretas anunciadas, el gobierno aprobó en marzo la descentralización hacia los municipios de la aprobación de actores económicos, tanto estatales como no estatales, con el objetivo de que dejen de ser «eslabones pasivos» del desarrollo local.

En mayo, el Consejo de Ministros aprobó el Programa Económico y Social 2026, centrado en el control del presupuesto, el incremento de ingresos y la reducción de gastos, sin una liberalización económica de fondo.

El propio Marrero reconoció que el programa de viviendas modulares «no va a la velocidad que se quiere» y que los desafíos del gobierno se han agravado por lo que el régimen llama «bloqueo recrudecido» y «cerco energético», atribuyendo la crisis a factores externos en lugar de al modelo económico.

Este miércoles, mientras Marrero participaba en la celebración del 45 aniversario del Campismo Popular en Mayabeque, Cuba registraba apagones de más de 20 horas y protestas callejeras en varias provincias.

Paralelamente, el primer ministro salió a defender a Raúl Castro ante la acusación federal del Departamento de Justicia de EE.UU. relacionada con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, calificando la imputación de «canalla acusación» y «acto despreciable e infame de provocación política».

Marrero afirmó que la acusación «deja al descubierto la falta de argumentos [de Washington] y su incapacidad para doblegar a Cuba», y llamó a Hermanos al Rescate «organización narco-terrorista», defendiendo el derribo de las avionetas como un acto de «legítima defensa».

El contraste entre el discurso oficial de transformación y la realidad de apagones prolongados, escasez y protestas ciudadanas ilustra la brecha entre las promesas del gobierno y la crisis que enfrenta a diario el pueblo cubano.