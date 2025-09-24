Díaz-Canel descubre cómo bajar los precios en Cuba

Vídeos relacionados:

En medio de la peor crisis económica que golpea al pueblo cubano en las últimas décadas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha vuelto a recurrir al simplismo para abordar la inflación que agobia a los cubanos.

Lejos de ofrecer soluciones reales, insiste en frases hechas que ignoran el impacto de sus propias políticas en la situación actual.

"Si tenemos comida por la libre, obligatoriamente bajan los precios", afirmó durante una visita a la finca Consuelo, en Alquízar, Artemisa, reduciendo la crisis estructural de la economía a una fórmula casi infantil, como si el desabastecimiento, la falta de insumos y los controles estatales no fueran responsabilidad de su gobierno.

El mandatario recorrió apenas 0.20 hectáreas de boniato y 0.60 hectáreas de plátano cultivados por el productor Wilfredo Vallés Rodríguez, presentados como un ejemplo a replicar en todo el país.

Lo acompañaban dirigentes de alto nivel del PCC, en lo que fue otra de las habituales puestas en escena donde se omite deliberadamente la raíz del problema: la política económica del propio régimen.

El gobernante insistió en que experiencias como la de Vallés deben multiplicarse, como si un par de parcelas pudieran revertir la falta estructural de alimentos que golpea a la población.

Lo más leído hoy:

Topes y multas en lugar de soluciones

Las declaraciones de Díaz-Canel llegaron apenas un día después de que el Ministerio de Finanzas y Precios divulgara en redes sociales un "control de precios" en Alquízar, que concluyó que los costos se correspondían con lo establecido, salvo por una pizarra desactualizada.

La escena ilustra la obsesión del gobierno por perseguir a vendedores e imponer sanciones, mientras reduce al mínimo los insumos y recursos destinados al campo.

Ese mismo municipio fue noticia esta semana cuando un punto de venta recibió multas por 11,000 pesos tras detectarse irregularidades en la pizarra de precios y en los contratos laborales.

El castigo no resuelve la carestía de los productos ni evita que los salarios pierdan valor frente a una inflación que se dispara mes tras mes.

Promesas sin respaldo

Las palabras de Díaz-Canel contrastan con sus propias admisiones recientes.

En julio pasado, reconoció ante el Parlamento que los ingresos de Cuba "no alcanzan ni para comprar las materias primas más básicas", y que la gestión económica se limita a "redistribuir escasez".

También aceptó que el país carece de divisas para sostener un mercado cambiario y que el núcleo de la crisis está en la incapacidad de generar riqueza.

Sin embargo, en lugar de plantear un cambio de modelo o liberar al campesinado de las trabas estatales, el mandatario insiste en discursos repetidos sobre "controlar precios" y "evitar abusos".

En marzo de 2024 ya había adelantado que los precios "seguirán elevados" por los problemas estructurales de oferta y demanda, aunque pidió intensificar las verificaciones para frenar la especulación.

Realidad en picada

Lejos de sus consignas, la vida diaria de los cubanos es cada vez más dura: el 70 % del salario familiar se va en comida, los mercados están desabastecidos, los topes de precios desincentivan la producción y los campesinos siguen recibiendo menos insumos y menos libertad para comerciar.

La llamada Tarea Ordenamiento, aplicada desde 2021, solo aceleró el deterioro: salarios devaluados, jubilaciones insuficientes y una inflación fuera de control.

La agricultura cubana produce cada vez menos y la población paga precios inalcanzables.

Mientras Díaz-Canel se toma fotos entre surcos de boniato y plátano, el país sigue atrapado en un círculo vicioso de escasez, controles y sanciones que no logran detener la subida de los precios ni aliviar la angustia de millones de familias.

Preguntas frecuentes sobre la crisis económica en Cuba y las declaraciones de Díaz-Canel