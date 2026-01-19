Canadá pide “extrema precaución” a sus ciudadanos que viajen a Cuba

Vídeos relacionados:

El Gobierno de Canadá actualizó su alerta de viaje y pidió a sus ciudadanos ejercer “un alto grado de precaución” al visitar Cuba, debido a la crisis de suministros, los frecuentes apagones y el deterioro de los servicios básicos, incluso en zonas turísticas.

En su portal oficial de viajes, actualizado el 15 de enero de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá advirtió que el país caribeño enfrenta “escasez crónica y severa de productos básicos”, incluidos alimentos, agua embotellada, medicamentos, combustible y divisas, lo que también afecta a los hoteles y resorts.

El comunicado detalla que “los apagones nacionales pueden durar más de 24 horas” y que los cortes programados de electricidad son parte de una estrategia para reducir la presión sobre la red energética.

Aun así, el texto aclara que los generadores de emergencia de los grandes hoteles podrían dejar de funcionar por falta de combustible, afectando servicios esenciales como el agua corriente, la refrigeración y la iluminación.

La alerta también advierte que los viajeros podrían enfrentar dificultades para desplazarse dentro del país por la escasez de combustible, los problemas del transporte público y las largas colas en los servicentros.

“Viajar por la isla es extremadamente complicado y algunos turistas han quedado varados temporalmente con autos rentados”, indica el comunicado.

El Gobierno canadiense recomienda a sus ciudadanos llevar consigo artículos básicos como medicamentos, productos de higiene y alimentos no perecederos, además de mantener reservas de agua y cargar sus teléfonos siempre que sea posible.

Asimismo, el reporte menciona el incremento de delitos menores en áreas turísticas, como hurtos y estafas, y alerta sobre intentos de fraude o sobreprecios en taxis y negocios locales.

También se hace referencia a la posibilidad de cortes de Internet o restricciones en redes sociales “en caso de disturbios o manifestaciones públicas”.

La advertencia de Ottawa subraya que la crisis cubana afecta tanto a la población local como al turismo, una de las principales fuentes de ingresos del país.

A pesar de ello, el sitio precisa que no existe una prohibición de viajar, sino una recomendación de “ejercer un alto grado de precaución” durante la estancia.

Esta es la actualización más reciente del nivel de riesgo de Canadá hacia Cuba, que se mantiene en categoría de “precaución reforzada” desde 2023, pero ahora incluye advertencias específicas sobre apagones prolongados y falta de alimentos, agua y combustible.

De igual forma, en noviembre último el gobierno canadiense actualizó sus precauciones de viaje a Cuba para incluir una alerta ante el brote chikunguya.

Contradictoriamente, hace unos días un grupo de funcionarios del régimen viajaron a Canadá para enviar un mensaje tranquilizador a turoperadores y agencias de viajes: el turismo funciona “con normalidad” y no hay motivos para alarmarse, pese a las recientes advertencias del presidente estadounidense Donald Trump.