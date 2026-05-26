La activista que ayudó a salvar a Amanda ahora se une al caso del bebé Raybel David

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Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, anunció que está en contacto con los padres del bebé Raybel David Gómez Santana, un niño de 10 meses de Sancti Spíritus que necesita un trasplante urgente de hígado y cuyo caso fue difundido este lunes con el desesperado llamado de sus padres: «Por favor, no dejen morir a mi hijo».

Lafita, quien en 2024 lideró la campaña solidaria que permitió trasladar a España a la niña Amanda Lemus Ortiz —también de Sancti Spíritus y con la misma enfermedad— para que recibiera el trasplante que el sistema de salud cubano no pudo realizarle, confirmó que apoyará a esta familia de la misma manera.

«Es un caso muy parecido al de nuestra Amanda, pero aún más delicado por la edad del bebé y la gravedad de su situación», escribió la activista en su perfil de Facebook.

Lafita relató que habló directamente con Raudelvis Gómez Carabeo, el padre del bebé, quien le explicó todo lo que está atravesando la familia.

«Hablamos claro y directo: son padres desesperados por salvar la vida de su hijo e irán, igual que Mila y Emmanuel en su momento, hasta las últimas consecuencias por salvar la vida de su bebé», escribió la activista.

Raybel David padece atresia de vías biliares sin vesícula ni conducto colédoco, una enfermedad congénita que obstruye el flujo de bilis y provoca daño hepático progresivo.

La cirugía de Kasai que le practicaron fracasó, y el bebé presenta insuficiencia hepática grave con ascitis y edema, con visible inflamación en el abdomen y los pies.

Tanto el padre como la madre son compatibles para donar una porción de su hígado.

«Nosotros los dos somos compatibles; el que haga falta le dona una parte», declaró Raudelvis.

El principal obstáculo burocrático es la falta de una carta de aceptación de un hospital español: sin ese documento, el Consulado de España no otorga la visa humanitaria.

Ese mismo nudo fue el que enfrentó la familia de Amanda Lemus Ortiz, y fue precisamente Lara Crofs quien lo resolvió coordinando directamente con el Hospital Universitario La Paz de Madrid.

El trasplante de Amanda se realizó el 15 de marzo de 2024, donde su padre donó una porción de su hígado, tras una campaña solidaria que recaudó más de 20,000 dólares.

En enero de 2026, Amanda celebró su cuarto cumpleaños con una recuperación ejemplar, en un contraste doloroso con lo que el régimen cubano le tenía reservado: meses de espera y negativas mientras su hígado se deterioraba.

No todos los casos han tenido ese final.

El bebé Rafael Junior Chávez Carrera, de ocho meses, murió el 29 de junio de 2025 en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana sin recibir el trasplante que necesitaba, a pesar de que su madre era compatible como donante.

Ese patrón —niños que mueren o están a punto de morir porque Cuba no puede realizar trasplantes hepáticos pediátricos ni facilita que se hagan en el exterior— se repite mientras el régimen justifica el aumento de 148% en la tasa de mortalidad infantil alegando restricciones tecnológicas por el embargo estadounidense.

Lafita, a pesar de reconocer que atraviesa un momento personal complicado, fue categórica: «Yo, a pesar de estar súper complicada ahora mismo, los voy a apoyar en todo lo que pueda, de la misma manera en que hice con Amanda. Espero contar con el apoyo de toda la comunidad cubana».

Su mensaje cerró con una frase que resume la urgencia: «Salvar lo humano es lo inmediato».